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السبت، 04 مايو 2019 08:31 م
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استشهاد سيدة فلسطينية حامل فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

السبت، 04 مايو 2019 08:22 م
استشهاد سيدة فلسطينية حامل فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة جانب من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة _ صورة ارشيفية
غزة /أ ش أ/
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استشهدت مساء اليوم السبت، والدة الرضيعة الفلسطينية الحامل جراء الاستهداف الاسرائيلى الأخير على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، فى مجمع الشفاء فى القطاع بأن السيدة فلسطين صالح ابو عرار (37 عاما) وهى حامل متأثرة بجروحها الخطيرة التى أصيبت بها، كما أصيبت شقيقة الطفلة الرضيعة بجروح متوسطة جراء الاستهداف الاسرائيلى لمنزلهم فى مدينة غزة عقب غارات وقصف مدفعى اسرائيلى شرق حيى الشجاعية والتفاح والزيتون شرق المدينة.

وكانت الرضيعة صبا محمود أبو عرار(سنة وشهران) قد استشهدت، قبل قليل وما لبثت ان لحقت بها والدتها متأثرة بجروحها.

من جانبه أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأشد العبارات، تصاعد العدوان الإسرائيلى الآثم على قطاع غزة.

وحمل عريقات - فى تصريح مساء اليوم - حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الوحشى ضد أبناء الشعب الفلسطينى من المدنيين والأبرياء العزل فى القطاع، والذى أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين حتى الآن بما فيهم الرضيعة (صبا أبو عرار- 14 شهرا) ووالدتها، والعديد من الجرحى.

 


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