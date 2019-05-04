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أهداف وأسرار عملية تحرير طرابلس فى ندوة "اليوم السابع" مع خبراء ليبيين

السبت، 04 مايو 2019 03:59 م
أهداف وأسرار عملية تحرير طرابلس فى ندوة "اليوم السابع" مع خبراء ليبيين اليوم السابع ينظم ندوة حول عملية تحرير الجيش الليبى للعاصمة طرابلس
كتب : أحمد جمعة تصوير : سامى وهيب
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نظم "اليوم السابع" ندوة موسعة بمشاركة عدد من السياسيين والمحللين الليبيين تناولت تطورات الأوضاع الراهنة فى البلاد، وذلك بالتزامن مع عملية الجيش الوطنى لتحرير طرابلس من المسلحين والإرهابيين.
الوفد الليبى بجريدة اليوم السابع (7)
 
وتناول المحللون الليبيون فى الندوة - المقرر نشرها كاملة فى عدد الأحد - بالرصد والتحليل أسباب إطلاق الجيش الوطنى الليبى لعملية تحرير طرابلس، وسبب تحالف المجلس الرئاسى برئاسة فائز السراج مع جماعات متطرفة ومتشددة فى العاصمة.
 
الوفد الليبى بجريدة اليوم السابع (1)
 
يذكر أن الجيش الوطنى الليبى قد أطلق عملية عسكرية لتحرير وتطهير طرابلس من قبضة الإرهابيين والمسلحين فى العاصمة، وذلك بعد هيمنة التشكيلات المسلحة والجماعات المتطرفة على مؤسسات الدولة الليبية.
 
الوفد الليبى بجريدة اليوم السابع (2)
 
شارك فى ندوة اليوم السابع الدكتور محمد الزبيدى أستاذ القانون الدولى فى جامعة طرابلس، والكاتب الصحفى الليبى عبد الباسط بن هامل، وإبراهيم بلقاسم الباحث السياسى الليبى، ورمزى الرميح المستشار السابق بالجيش الليبى.
 
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الوفد الليبى بجريدة اليوم السابع (4)
 

 

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