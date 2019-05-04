video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الإسكندرية يضبط 1.7 طن تمور فاسدة بمحل

السبت، 04 مايو 2019 12:13 م
أمن الإسكندرية يضبط 1.7 طن تمور فاسدة بمحل تمور -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 1.7 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحتوى على حشرات حية وميتة داخل محل غير مرخص بمنطقة محرم بك، وذلك قبل طرحه للبيع بأسواق الإسكندرية خلال شهر رمضان.
 
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة.
 
بمداهمة المحل المشار إليه، ضبط بداخله طن و700 كيلو جرام "تمر هندى- تمور" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بأسواق رمضان. 
 
وأفاد تقرير مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن التمور المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية ،واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".
 
ألقي القبض على صاحب المحل، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو معلوماتى.. قبل ما تشترى.. اعرف أسعار بلح وياميش رمضان

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة