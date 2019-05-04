أمن الإسكندرية يضبط 1.7 طن تمور فاسدة بمحل

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط 1.7 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحتوى على حشرات حية وميتة داخل محل غير مرخص بمنطقة محرم بك، وذلك قبل طرحه للبيع بأسواق الإسكندرية خلال شهر رمضان.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد قيام صاحب محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة.

بمداهمة المحل المشار إليه، ضبط بداخله طن و700 كيلو جرام "تمر هندى- تمور" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بأسواق رمضان.

وأفاد تقرير مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن التمور المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية ،واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".

ألقي القبض على صاحب المحل، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.