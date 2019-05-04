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أسعار الذهب اليوم السبت 4 – 5 – 2019 فى مصر

السبت، 04 مايو 2019 02:11 م
أسعار الذهب اليوم السبت 4 – 5 – 2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 4 مايو ارتفاع ملحوظ بعد يومين من الانخفاض، وبلغ الارتفاع جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة، عقب عودة السعر العالمى للذهب للصعود مجددا، حيث صعدت الأوقية من 1269 دولار إلى 1278 دولار.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل 610 جنيها للجرام

عيار 18سجل 522 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 697 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 4880 جنيها

أوقية الذهب: 1278 دولار

 

معدن الذهب من المعادن التى تحرص الأسر المصرية على شراءه فى المناسبات المختلفة، لكن يزداد الطلب على شراء الذهب فى مصر خلال فترات الأعياد، خاصة عيد الفطر حيث تزيد حفلات الخطوبة.

 

الطلب على الذهب فى صعيد مصر يكون بصورة أكبر على عيار 21 حيث تحرص محافظات الصعيد على شراءه لسهولة بيعه ولمعته الواضحة، فيما يزداد الطلب على الذهب عيار 18 فى القاهرة الكبرى.


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