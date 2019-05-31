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7 إجراءات لمنح ترخيص ممارسة أنشطة سوق الغاز داخل مصر

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص
7 إجراءات لمنح ترخيص ممارسة أنشطة سوق الغاز داخل مصر غاز "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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يعد الترخيص لممارسة أنشطة سوق الغاز المستند القانوني الصادرعن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغازداخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التي يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص "المرخص له" كما أن الأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز.

وهناك مجموعة من الإجراءات لتعامل جهاز تنظيم سوق الغاز مع طلبات منح الترخيص أو  تعديله أو تجديده أو إلغائه كانت كالتالى:

- يتعين على جهاز تنظيم أنشطة سوق الغازمراجعة أي طلب يتم استلامه خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل وإبلاغ مقدم الطلب حسب الأصول ما إذا كان مستوفى أم لا.

- في حالة اعتبار الطلب غير مستوفى، يجب على الجهاز أن يطلب من مقدم الطلب استكمال المستندات خلال مدة 10 أيام عمل وفي حالة عدم تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة، يحق للجهاز رفض الطلب بسبب عدم اكتمال البيانات.

- يتم البت في الطلبات التي تعتبر كاملة من قبل الجهاز خلال مدة أقصاها (45) يومًا من التاريخ الذي تم فيه إبلاغ الطلب بأن طلبه قد استكمل.

- يجب إخطار مقدم الطلب على النحو الواجب بالقرار المتخذ.

- في حالة موافقة الجهاز على الطلب ، سيكون الإخطار خلال 7 أيام عمل ، وسوف يكون مصحوبًا بالترخيص والشروط العامة للترخيص.

- في حال قرر الجهاز رفض الطلب، يجب أن يحدد الإخطار أسباب رفض الطلب.

ـ يتم رفض طلب الترخيص بشكل تلقائي اذا تم التأكد من تقديم أى معلومات خاطئة أو احتيالية ، كما يتم الغاء الترخيص تلقائياً إذا تم الكشف عن اى خطأ بعد منح الترخيص.

 

 

 


أنشطة سوق الغاز

ممارسة أنشطة سوق الغاز

سوق الغازداخل مصر

ممارسة أي من أنشطة سوق الغاز

الأنشطة التجارية

شحن وتوريد الغاز

طلبات منح الترخيص أو تعديله أو تجديده

جهاز تنظيم سوق الغاز

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