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55 مليون ألمانى قاموا برحلات سياحية خارجية فى 2018.. وأنفقوا 135 مليار يورو

الجمعة، 31 مايو 2019 08:08 ص
55 مليون ألمانى قاموا برحلات سياحية خارجية فى 2018.. وأنفقوا 135 مليار يورو السياحة الألمانية
كتبت آمال رسلان

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تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الألمان الذين قاموا بالسفر وعمل رحلات سياحية خارج ألمانيا 55 مليون خلال عام 2018، مقابل 54,1 العام السابق 2017 بمتوسط عدد رحلات خلال العام 1,3 رحلة سياحية للفرد ، وفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية.

وأكدت أرقام المنظمة العالمية أن النسبة المئوية من السكان الذين قاموا بعمل رحلات سياحية خلال عام 2018 كانت 78,1% مقابل 77,2% عام 2017، حيث يمثل السفر والسياحة واحدة من الضروريات التي يسعى ويخطط لها الشعب الألماني.

وقالت المنظمة أن ألمانيا أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، وخلال عام 2018 بلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمي الرحلات السياحية، 50% منها يتم حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

وخلال عام 2018 أنفق الألمان 135,9 مليار يورو على السفر والسياحة، منها 79,4 مليار يورو على الرحلات السياحية التي قاموا بعملها خارج ألمانيا 56,5 مليار يورو على الرحلات السياحية الداخلية، فى حين كان متوسط مدة الإقامة للرحلة الواحدة كانت 5 ليلية سياحية للرحلات الداخلية، ترتفع تلك النسبة إلى 12,9 ليلة سياحية للرحلات خارج ألمانيا.

وحوالي 35% من الألمان يحجزون رحلاتهم عن طريق الإنترنت، وبشكل عام 67 % ممن يستخدمن الإنترنت مهتمون بالسفر والسياحة.

 


ألمانيا

السياحة الالمانية

منظمة السياحة العالمية

رحلات سياحية

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