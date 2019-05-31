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5 أسباب خفية لالتهاب المفاصل الروماتويدي.. اعرفهم

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 ص
5 أسباب خفية لالتهاب المفاصل الروماتويدي.. اعرفهم التهاب المفاصل الروماتويدى -صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض الشائعة التى تسبب تورم وتصلب المفاصل، ويمكن أن تلعب الوراثة دوراً فى الإصابة بهذا المرض، ولكن هناك أسباب خفية أخرى تسبب التهاب المفاصل الروماتويدى، بحسب موقع Health central.

أسباب خفية لالتهاب المفاصل الروماتويدي
 

التهاب المفاصل الروماتويدى
التهاب المفاصل الروماتويدى

1-   التدخين
 

أظهرت دراسة في رعاية أبحاث التهاب المفاصل أن النساء اللائي يدخنن السجائر أكثر عرضة بنسبة 46 % من غير المدخنين لتطوير التهاب المفاصل الروماتويدي.

المواد الكيميائية الموجودة في الدخان قد تشجع على تطوير تلك الأجسام المضادة الضارة.

2-   عدم وجود بكتيريا الأمعاء النافعة
 

هل تعلم أن لديك ما يصل إلى 1000 نوع من البكتيريا تعيش في أمعائك، ومعظمهم من البكتيريا الصحية،  ولكن تم ربط العديد من عائلات الميكروبات بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يكون هذا هو السبب في أن بعض المرضى يستجيبون بشكل إيجابي للتغيرات الغذائية، والحل هو اعتماد نظام غذائي مضاد للالتهابات وغنى بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والسكر المكرر، فكلاهما مرتبط بالالتهاب.

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

3-  سوء صحة الأسنان
 

لاحظ العلماء وجود صلة بين أمراض اللثة والتهاب المفاصل الروماتويدي، وتشير دراسات جديدة إلى أن هناك نوع من البكتيريا فى اللثة تسمى  acitnomycetemcomitans، والتي تهاجم الخلايا المناعية وتسبب الالتهاب المزمن، وما يقرب من نصف مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أصيبوا بهذا النوع من البكتيريا.

4-  الضغط العصبى
 

التوتر المستمر يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي

5-الهرمونات
 

هذا أمر يصعب تجنبه ، خاصة بالنسبة للنساء، اللائي يتعرضن للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مرتين ونصف أكثر من الرجال.

خلال فترة الحمل ، تعاني العديد من النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالفعل من تحسن في أعراضهن، حيث يؤدي انقطاع الطمث إلى زيادة الأعراض الخاصة بالتهاب المفاصل أيضاً.


اسباب التهاب المفاصل الروماتويدى

التهاب المفاصل الروماتويدى

اسباب التهاب المفاصل

التهاب المفاصل

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