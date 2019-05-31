3 مستندات هامة لتغيير اسمك فى شهادة الميلاد.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل بعض المواطنين، عن الأوراق المطلوبة لتغيير الأسم الشخصى بشهادة الميلاد والرقم القومى، و"اليوم السابع" يوضح الأوراق والإجراءات المطلوبة لتغيير الأسم الشخصى.

ويقول المحامى خالد عزت، إن تغيير الأسم الشخصى يتطلب عدد من الأوراق يجب أن تقدم وهى:.

1- شهادة ميلاد كمبيوتر.

2- صورة من قسيمة الزواج " والأصل "

3- صور من رقم القومى الأب والأم.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه فى حال عدم وجود الأب لسفره أو إنشغاله فى أمر ما، يجب أن يحرر توكيل رسمى لصاحب تغيير الأسم من وإلى، لاستكمال الإجراءات القانونية،و تقدم لمصلحة الأحوال المدنية مع استخراج طلب لتغيير الأسم.