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بإجمالى مساحة 5314 م2...

وضع حجر أساس مشروع استثمارى تابع لهيئة السكة الحديد بالفيوم..اعرف التفاصيل

الجمعة، 31 مايو 2019 09:37 م
وضع حجر أساس مشروع استثمارى تابع لهيئة السكة الحديد بالفيوم..اعرف التفاصيل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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شهد اليوم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وضع حجر الأساس لمشروع  استثمار أراضى تابعة لهيئة السكة الحديد بإجمالى مساحة 5314 م2  وذلك لإقامة مشروع سكنى مُشترك ( إدارى – تجارى – سكنى – فندقى - ترفيهى )، والذى أفادت دراسة الجدوى الخاصة به أن مُجمل الإيراد المتوقع  للمشروع يبلغ حوالى 800 مليون جنيه.

وصرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم – فى بيان صحفى اليوم - أن هذا المشروع هو مشروع تنموى استثمارى سيخدم أهالى الفيوم والسكة الحديد معا، ويعتبر انطلاقة  نحو الاستغلال الاستثمارى لكافة الأراضى المملوكة للسكة الحديد، خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الموارد المتاحة، مشيرًا إلى وجود مشروعات ومراحل أخرى للإستثمار فى الفيوم وبجميع محافظات الجمهورية. 

وأضاف أن الأمر لن يقتصر على استغلال أراضى السكة الحديد فقط، بل سيتم استغلال الأسوار والمحطات والساحات التابعة للهيئة الاستغلال الأمثل، لتحقيق عوائد مادية، خاصة مع تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير وتحديث نظم الإشارات، وتجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والتعاقدات الضخمة التى تم إبرامها، لتحديث أسطول الجرارات والعربات، بما يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.


الفيوم

هيئة السكة الحديد

أخبار محافظة الفيوم

الاستثمار

مشروعات قومية

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