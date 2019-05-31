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وزيرة الدفاع الإيطالية: نتسلم 28 طائرة إف-35 الأمريكية بحلول 2022

الجمعة، 31 مايو 2019 11:10 ص
وزيرة الدفاع الإيطالية: نتسلم 28 طائرة إف-35 الأمريكية بحلول 2022 وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا أن وزارتها صادقت على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع  شراء مقاتلات إف-35 الامريكية، و سوف تتسلم 28 طائرة بحلول عام 2022، بينما تم حاليا إستلام 13 طائرة تم تمويل عقودها بالكامل كما هو مخطط له فى السابق.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقالت الوزيرة خلال جلسة مساءلة برلمانية، إن برنامج مقاتلات إف-35 يمثل “التزامًا ماليًا ذا أهمية مطلقة فى إطار ميزانية الدفاع والمالية العامة، وبالتالى يجب تقييمه بعناية من منظور متكامل من ناحية التكاليف والفوائد".

وأضافت "منذ تسلمى منصبى، طلبت من المكاتب الفنية المختصة تقييما متعمقا وشاملاً للبرنامج، يأخذ فى الاعتبار احتياجات القوات المسلحة الفعلية، وتداعيات ذلك على العمالة حيث تشارك إيطاليا مع دول غربية أخرى مع المصنع الرئيسى الامريكي (لوكهيد مارتن) فى تجميع أجزاء من (اف-35) فى مصنع كاميرى (شمال إيطاليا) يتبع لمجموعة ليوناردو.

ويعود انضمام إيطاليا إلى برنامج مقاتلات الجيل الخامس الامريكى إلى عام 1998. فى البداية، كان من المخطط شراء 131 مقاتلة إف-35، وتم تقليص العدد  فى عام 2012 إلى 90 مقاتلة.

وكانت حركة خمس نجوم، التى تنتمى إليها الوزيرة،  من أكبر المعارضين لشراء هذه المقاتلات الأمريكية، ولكنه بمجرد أن أصبحت طرفا فى الائتلاف الحاكم إعترفت بإستحالة الخروج من البرنامج وإلغاء عقود الشراء حيث يتطلب ذلك دفع غرامات مالية باهظة.

 


ايطاليا

الاسلحة

ميزانية الدفاع الايطالية

مقاتلات الجيل الخامس

مقاتلات امريكية

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