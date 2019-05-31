سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نورهان تطلب الطلاق: حماتى ضربتنى علقة موت عشان اشتريت ماكياج من مرتبى

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
نورهان تطلب الطلاق: حماتى ضربتنى علقة موت عشان اشتريت ماكياج من مرتبى محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جنون حماتي دفعها بتكسير أثاث منزلى على جسدى ورأسى ،لتلقنني علقه موت نقلت بعدها للمستشفى بين الحياة والموت،بعد إنفاقى جزء من راتبي على شراء مستحضرات التجميل"..بتلك الكلمات عبرت "نورهان.س.أ"، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،والتى تطلب فيها الطلاق للضرر.

وقالت نورهان، زوجي معدوم الشخصية،تتحكم فيه والدته الجبارة ،فكانت تعنفني ليلا ونهارا  تحت سمعه وبصره،مستغلة مكوثي بمنزل العائلة، ورغم محاولاتي  لأقناع زوجي بترك المنزل والعيش بشكل مستقل،لم أنجح،لأعيش محرومة من أهلى.

وتابعت نورهان بعد تحريرها بلاغ،أمام قسم شرطة أكتوبر:"منذ زواجي وأنا أعامل والدته بما يرضى الله أتحمل تصرفاتها وصراخها فى دون أن أشتكى لزوجي، تحولت لخادمة ونصف راتبي يذهب لشراء هدايا لوالدته حتى ترضى عني، 8 شهور تيقظنى بالإهانة والسب ".

وتابعت:" لم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط،بل أصبحت تسلبنى راتبي الشهرى ،ولا أستطيع أن أخذ منه مليم واحد،وتعطينى مصروفي وكأنى متسولة وزوجي لا يستطيع أن يرى حقيقتها بسبب غيابه عن المنزل".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

صراع الحموات

زوجه مصابه بالجنون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تامر يشكو عنف زوجته أمام محكمة الأسرة: "مفترية وجعلتنى أفقد رجولتى"

الخميس، 30 مايو 2019 07:00 ص

زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى تعمدت إهانة أفراد أسرتى وعايرتنى أنها من طبقة أغنى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 07:00 م

أريد حلا.. زوجة لمحكمة الأسرة: أعيش كالميتة ونظرى قارب على الضياع بسبب جبروت زوجى

الإثنين، 27 مايو 2019 09:00 م

حكايات ضحايا الزواج السرى فى دفاتر محاكم الأسرة.. 44% من الشاكيات خرجن متهمات بسوء الخلق من أزواجهن رافضى الاعتراف بنسب الأطفال.. 1400 سيدة قضين من 6 أشهر لـ3 سنوات فى الجحيم.. مروة: لجأت إليه هربا من عنف شقيقى

الأحد، 26 مايو 2019 04:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة