موجز 1.. قطاع السجون يفرج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إفراج قطاع السجون عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى وشرطي، وإدارة المترو تخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق بسبب ارتفاع الحرارة، وإدارة تصاريح العمل تستأنف عملها ثانى أيام العيد مراعاة لمصالح المواطنين.. وفيما يلى موجز اخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

قطاع السجون يفرج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى

أفرج قطاع السجون عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 85 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

إدارة تصاريح العمل تستأنف عملها ثانى أيام العيد مراعاة لمصالح المواطنين

تقرر العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة إبتداءً من ثانى أيام عيد ألفطر المبارك، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.





المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق بسبب ارتفاع الحرارة

بدأت شركة المترو تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثانى خارج النفق إلى 60 كم/س بدلا من 80 كم/س بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أصدرت تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 40 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :

- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

جولة الرئيس بالعاصمة الإدارية أبرز أنشطة السيسى فى أسبوع

تعدد نشاط الرئيس عبد ألفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضي، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنشائية الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وألقى كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، وعقد اجتماعات لمتابعة خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين مناخ الاستثمار، والموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير، ونشاط وخطط وزارة الآثار الحالية والمستقبلية، واستعراض عدد من ملفات التعأون فى القطاع الصحى مع القارة الأفريقية، ونشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستقبل رئيس المجلس العسكرى الآنتقإلى السوداني، وتوجه إلى السعودية للمشاركة فى أعمال القمتين العربية والإسلامية.

السودان تقرر سحب تراخيص مكتب الجزيرة القطرية

قررت السلطات السودانية سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى شبكة الجزيرة القطرية اعتبارًا من الآن، حيث اتخذت السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الآنتقإلى السودانى القرار- حسب ما أفادت تقارير وسائل إعلام عالمية.

رئيس الوزراء يطمئن على تجهيزات استاد القاهرة استعدادًا لـ"الأمم الإفريقية".. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقأولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

يمنح قانون الخدمة العسكرية الجديد، فى تركيا لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء المجندين المكلفين بمهام عسكرية من مهامهم ،وفقا لتصريحات كشف عنها وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، حيث من المتوقع صدور القانون قبل عيد الاضحى، وهو ماعتبرته مصادر من المعارضة التركية استكمال لعملية تصفية الجيش التركى التى بدأها أردوغان منذ محأولة الآنقلاب ألفاشلة فى 2016.

الجار الله معلقا على قمة مكة: وجهت رسائل قوية إلى إيران

أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن القمة العربية التى عقدت خلال الساعات الماضية فى مكة وجهت رسائل قوية إلى إيران، وانتقد السلوك الإيرانى فى المنطقة.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن بيان القمتين الخليجية والعربية صياغته شديدة اللهجة، وانتقد السلوك الإيرانى بما فى ذالك دعوة إيران لعمل اتفاقات بعدم اعتداء، وهى اتفاقات لا تنسجم مع دستور إيران الذى فى مادته الثانية، والتى تنص على وجوب تصدير الثوره الإيرانية الكهنوتية، بما فيها نشر المذهب الشيعى بالإكراه.

برلمانى: تقارير منظمة هيومان رايتس ضد مصر مدفوعة الأجر من قطر

قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التقارير التى تصدر من منظمات هيومان رايتس ووتش وغيرها، موجهة ضد الدولة المصرية من أجل التأثير على الإنجازات التى تقوم بها الحكومة، وكل هذه التقارير تخدم توجيهات قطر وتركيا، والجهات المعادية لمصر من أجل تنفيذ أجندتهم الخارجية.

كيف كشفت الدوحة خيانتها للعرب؟ .. تمثيلها فى قمة مكة الدليل

أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن القمة العربية التى عقدت فى مكة جاءت وسط أجواء متوترة تعصف بالشرق الأسط، فى ظل حالة الشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإصرار طهران على استخدام أذرعها الإقليمية لتهديد أمن الدول الخليجية، وخاصة مع إصرار الحوثيين فى اليمن واعترافا بدورهم المباشر والإعلان المباشر عن استهدافهم مكة والرياض، كل ذلك يجعل من قمة مكة حدثا استثنائيا فى تاريخ المملكة.





ضبط متهم جمع 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه " عامل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.