مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع محالج القطن بتقنيات هندية

كتب- عبد الحليم سالم

قال مصدر بقطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتكلف مليار جنيه.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ" اليوم السابع" ، أن سبب عدم الإعلان عن تفاصيل خطة التطوير يرجع ألى تأخر تنفيذ الشركة الهندية لأعمال تطوير محلج الفيوم بتكلفة 90 مليون دولار، حيث كان موعد الافتتاح شهر أكتوبر الماضى.

وقال المصدر، أن خطة تطوير المحالج تتضمن خفض عددها من 25 محلجا إلى 11 محلجا فقط ، بحيث يتم استغلال أراضى بقية المحالج فى تمويل عملية التطوير الإجمالية للشركات من خلال بيعها فى مزادات لتوفير نحو 29 مليار جنيه، يتكلف التطوير 21 مليار جنيه.

وتبلغ مساحة محلج الفيوم 35 ألف متر والمحلج الجديد سيحتوي على 14 ماكينة بانتاجية نحو 100 قنطار فى الساعة.