سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع محالج القطن بتقنيات هندية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:00 ص
مليار جنيه تكلفة تطوير قطاع محالج القطن بتقنيات هندية قطن- أرشيفية
كتب- عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مصدر بقطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير محالج القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتكلف مليار جنيه.
 
وأضاف المصدر فى تصريح لـ" اليوم السابع" ، أن سبب عدم الإعلان عن تفاصيل خطة التطوير يرجع ألى تأخر تنفيذ الشركة الهندية لأعمال تطوير محلج الفيوم بتكلفة 90 مليون دولار، حيث كان موعد الافتتاح شهر أكتوبر الماضى.
 
وقال المصدر، أن خطة تطوير المحالج تتضمن خفض عددها من 25 محلجا إلى 11 محلجا فقط ، بحيث يتم استغلال أراضى بقية المحالج فى تمويل عملية التطوير الإجمالية للشركات من خلال بيعها فى مزادات لتوفير نحو 29 مليار جنيه، يتكلف التطوير 21 مليار جنيه.
 
وتبلغ مساحة محلج الفيوم 35 ألف متر والمحلج الجديد سيحتوي على 14 ماكينة بانتاجية نحو 100 قنطار فى الساعة.
 
 

تطوير محالج القطن

محلج الفيوم

القابضة للغزل

قطاع الاعمال العام

شركات النسيج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة