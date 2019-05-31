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ملك البحرين: القمم العربية والإسلامية تعكس حرص خادم الحرمين على الأمن القومى

الجمعة، 31 مايو 2019 09:58 ص
ملك البحرين: القمم العربية والإسلامية تعكس حرص خادم الحرمين على الأمن القومى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت هناء أبو العز

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أعرب ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعوته لمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية فى القمتين الطارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وفى الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى.
 
وقال الملك حمد آل خليفة، فى تصريح صحفى، نقلته جريدة "الحياة" إن انعقاد هذه القمم يعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة لأخينا خادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة العربية السعودية الشقيقة فى حماية الأمن القومى وتطوير العمل الجماعى العربى وفى قيادة العمل الإسلامى المشترك وإرادتها الصلبة وإسهاماتها الكبيرة لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود فى تقوية الصف العربى والإسلامى ووحدته وليكون قادرا على التعاطى مع كل القضايا وفاعلا فى التصدى للتحديات الراهنة والتى تمس أمن دولنا واستقرارها.
 
وأضاف "لا يخالجنا أدنى شك بأن هذه القمم وفى ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ستكون منطلقا جديدا ومرتكزا قويا لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل على الصعيدين العربى والإسلامى بما يلبى طموحات شعوبنا فى المزيد من التنمية والرخاء ويتوافق مع ما تمتلكه دولنا من مقومات هائلة وموارد ضخمة قادرة بأن تجعلها فى مقدمة الصفوف وأكثر الدول تقدماً".

البحرين

السعودية

القمة العربية

القمة الاسلامية

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