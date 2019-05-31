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مقتل 8 مسلحين وإصابة 2 آخرين فى مداهمات للجيش الأفغانى لأوكار طالبان

الجمعة، 31 مايو 2019 09:05 ص
مقتل 8 مسلحين وإصابة 2 آخرين فى مداهمات للجيش الأفغانى لأوكار طالبان الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ ش أ

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استهدفت القوات الخاصة للجيش الأفغانى مجمعًا لقيادة طالبان فى إقليم فرح الغربى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل.

وقالت مصادر عسكرية أفغانية لوكالة "أنباء خامة برس" الأفغانية، "استهدفت قوات خاصة أفغانية فى مداهمات لها قيادة طالبان، حيث قتلت ثلاثة من مقاتلى طالبان ودمرت منشأة طبية تابعة لهم وعددا كبيرا من الأسلحة والمتفجرات".

وأضافت المصادر، أيضًا، أن اللواء الأول لعمليات فيلق 203 فى منطقة أحمد أباد وسيد كرم وجانى خيل وموسى خيل فى إقليمى باكتيا وخوست، قام بتصفية ثلاثة من مقاتلى طالبان، وإصابة اثنين آخرين، كما قتلت القوات الخاصة الأفغانية مسلحين من طالبان فى إقليم قندوز، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، بما فيهم حركة طالبان، على العمليات حتى الآن.

 

 


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