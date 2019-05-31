محافظ أسيوط: طوارئ بالمستشفيات وإلغاء اجازات الأطباء والتمريض بالعيد

أسيوط ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط،رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية بنطاق محافظة أسيوط إستعدادًا لإستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى التشديد على إلغاء أجازات الأطباء والتمريض خلال أيام العيد وتشكيل غرفة طوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات من المواطنين وسرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والاحياء.

كما شدد محافظ أسيوط فى بيان على رفع درجة الإستعداد بمركز الإسعاف الرئيسى وجميع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة خلال عطلة العيد وتوجيه سيارات الإسعاف الطائر للوقوف فى نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة فى المناطق المحيطة.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد لافتا إنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على محال الأغذية والاسواق فضلا عن المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب والمرور على منافذ الأغذية وخاصة التى يكثر البيع بها أثناء العيد مثل اللحوم والأسماك المملحة والتأكد من إستيفاءها للإشتراطات الصحية.

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز وأحياء المحافظة قبل عيد الفطر المبارك ومنع انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية التى تعوق حركة المارة والسيارات وتتسبب فى إختناقات مرورية ونقلهم إلى الأسواق المخصصة مع مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لهم بالإضافة إلى متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة فضلا عن التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز والجهات المعنية وشرطة المرافق ومسئولى الإشغالات والنظافة والإزالات بالوحدات المحلية.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بجميع المراكز والأحياء على مستوى المحافظة حملات إشغالات ونظافة وإزالة لتعديات على أراضى زراعية وأعمال بناء مخالفة بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط.

ففى الوحدة المحلية بساحل سليم نفذت حملة نظافة لرفع كافه التراكمات وتحسين منظومة النظافة بجزيره ساحل سليم وعزبه تمام وعزبه الجمسه وتوابع مدينه ساحل سليم وتم رفع 60 طن مخلفات تقريبا بواسطة بمعدات المركز.

كما وضعت رئاسة مركز ومدينة البدارى خطة للارتقاء بمنظومة النظافة بتقسيم المناطق وتوزيع العمال عليها وتعريف المواطنين بمواعيد سيارات رفع القمامة لإلقاء المخلفات فى مواعيد ثابية لظهور المدينة بصورة نظيفة ولاقت مشاركة إيجابية من المواطنين.

وفى منفلوط نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة وتمهيد طرق وإزالة إشغالات وتعديات حيث تم تسوية وتميهد طريق الحواتكة/المندرة قبلى طريق الشهداء حتى نهايه مزلقان السكة الحديد بالقريه وتم رفع المخلفات والأتربة كما تم تنفيذ حملة اشغالات بقرية بنى رافع وشارع جناين ايوب بالمدينة لتيسير حركة المرور بالشوارع وتم تحرير 14 محضر اشغال و5 محضر نظافة وبيئة كما تم تنفيذ ازالة فورية لتعدى على أرض زراعية بمدخل قرية بنى عديات.

بينما أجرت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج حملة إشغالات ومتابعة رخص المحلات بطريق أسيوط سوهاج بحرى وقبلى بالتنسيق بين أقسام شئون البيئة والرخص والإشغالات بالوحدة المحلية وتم تشميع محل بيع الطيور الحية يعمل بدون ترخيص وتحرير محضر بيئة حفاظا على سلامة المواطنين فضلا عن ازالة فورية لحالة تعدى على خط التنظيم ببناء غرفة بدون ترخيص فى شارع أبو سالم بمدينة أبوتيج.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة نظافة وإشغالات بميدان المحطة بالمركز أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق و3 محاضر عدم التزام بالنظافة العامة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط حملة لإزالة الاشغالات والتعديات بعدة قرى حيث أجرت حملة بقرية درنكة لازالة الاشغالات والتعديات التى تعوق المارة بشوارع وسط البلدكما تم فك شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بالدور الارضى بقرية الزاوية وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن الشون والصوامع والهناجر ونقاط التجميع بمراكز ومدن المحافظة مستمرة فى إستلام محصول القمح من المزارعين والموردين دون توقف بهدف الوصول إلى استلام أعلى معدلات وسط ارتفاع الكميات الموردة والتى بلغت 130 ألف و495 طن حتى الآن.

وكلف المحافظ مسئولى الزراعة والتموين بالاستمرار فى تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القرى والمراكز والمدن لاستكمال استلام الكميات الموردة من القمح وتفادى أى عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم توريد 54416 طن و155 كيلو قمح للبنك الزراعى المصرى بالإضافة إلى توريد 29155 طن و802 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و45821 طن و152 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و1102 طن و604 كيلو إنتاج التقاوى/إرشاد (إكثار) موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين فى كل لجنة.

وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن الصوامع وشون التخزين شهدت إقبالًا كبيرا من المزارعين لتوريد إنتاجهم من القمح لافتا إلى توريد 130 ألف طن ونصف بزيادة 15 طن عن الكمية الموردة عن نفس اليوم فى العام الماضى لافتا إلى تسكين مهندس زراعى فى كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجى القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يونيو القادم.

حملة محافظه اسيوط لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات

حملة محافظه اسيوط لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات

حملة محافظه اسيوط لإزالة المخالفات ورفع الاشغالات

حملة لإزالة المخلفات حملة لإزالة المخلفات

حملة لإزالة الإشغالات حملة لإزالة الإشغالات

حملة لإزالة الإشغالات حملة لإزالة الإشغالات



حملة لإزالة الإشغالات

توريد القمح توريد القمح



توريد قمح



توريد القمح للصوامع والشون



توريد قمح للصوامع والشون



توريد قمح

ازالة مبانى مخالفة ازالة مبانى مخالفة

رصف طرق رصف طرق