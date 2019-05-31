مؤشر رسمى: تقلص أنشطة المصانع الصينية أكثر من المتوقع فى مايو

بكين – رويترز

أظهر مسح رسمى اليوم الجمعة، انكماش أنشطة المصانع الصينية أكثر من المتوقع فى مايو، مما يضغط على بكين لتبنى مزيد من إجراءات التحفيز لاقتصاد يعانى فى ظل حرب تجارية ضروس مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر مديرى المشتريات الرسمى إلى 49.4 فى مايو من 50.1 فى إبريل، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر بدرجة أقل إلى 49.9، وهو ما يظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش مقارنة مع الشهر السابق.

يتعرض الاقتصاد الصينى لضغوط مستمرة فى الآونة الأخيرة وسط أضرار من جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتراجعت صادرات الصين على غير المتوقع فى إبريل بفعل انخفاض حاد فى الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة، فى حين أظهر الناتج الصناعى ومبيعات التجزئة معدلات نمو ضعيفة لم تكن متوقعة الشهر الماضي.