لو هتفطر برا ولا مسافر.. اعرف توقعات حالة طقس "الويك إند"

كتب محمود راغب

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها بكافة الأنحاء اليوم الجمعة "الويك إند" فى ظل الارتفاع التدريجى الذى شهدته كافة الأنحاء بالبلاد بدء من الثلاثاء الماضى ، ووصلت ذروته اليوم الخميس حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 39 درجة ، مع توقعات بانخفاض طفيف بالدرجات بداية من اليوم الجمعة بمعدل درجة يعقبة انخفاض درجتين بمعدل درجتين مع يوم الأحد .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة "الويك إند" وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية كما يلى:

1- توقعات بانخفاض طفيف بمعدل درجة على كافة الأنحاء

2- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية

3- توقعات بطقس شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا

6- الرياح معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء

7- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة