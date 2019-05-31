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لو ظهرت شامة على الجلد.. امتى تعرف أنها سرطانية

الجمعة، 31 مايو 2019 08:30 ص
لو ظهرت شامة على الجلد.. امتى تعرف أنها سرطانية سرطان الجلد
كتبت فاطمة خليل

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سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات، لذا يجب الانتباه لبشرتك وأى تغيير يطرأ عليها سواء ظهور "شامة" أو "حسنة" أو تغير شكل شامة قديمة، فقد يكون ذلك مؤشراً للإصابة بسرطان الجلد، فى هذا التقرير نتعرف على علامات أن الشامة سرطانية أم لا، بحسب موقع healthcentral.

 

الشامة
الشامة

اللون

يمكن للشمس أن تجعل الشامات أغمق، لكن التغير الحاد في اللون قد يكون مدعاة للقلق، يجب عليك أيضًا ملاحظة ما إذا كان الجلد غير متسق في اللون، مثل الأسود في المنتصف واللون الوردي من الخارج.

 

تغير شكل الشامة عن غيرها من الشامات

عادةً ما تكون الشامات متماثل ، لذا إذا لاحظت أي نوع من التغييرات - مثل النمو في الحجم أو إذا أصبح شكلها غير متماثل- فيجب عليك التحدث مع طبيبك.

 

الشكل

الشامات عادة ما تكون دائرية أو بيضاوية، تميل الشامات السرطانية إلى وجود حدود غير منتظمة وشكل خشن نسبيًا.

سرطان الجل
سرطان الجلد

-مستوى الألم

الشامات عادة لا تؤدي إلى أي ألم، ومع ذلك ، فإن إحدى علامات الورم الميلانيني هي الجلد الذي ينزف أو ينزف أو الشعور بالحكة عند اللمس.

 

قرح الجلد لا تلتئم

إذا كان لديك قرحة في الجلد لا تلتئم ، حتى بعد التنظيف وعلاجها ، يجب عليك التحدث مع طبيبك، القروح التي لا تلتئم قد تكون علامة على السرطان أو علامة على تعرضك لخطر الإصابة بالسرطان.

 

الملمس

الشامات عادة ما تكون ناعمة الملمس، إذا تحولت إلى الخشونة أو التقشر، فقد تكون سرطانية ، ويجب عليك التحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن.


اعراض سرطان الجلد

سرطان الجلد

الشامة

اكتشاف سرطان الجلد

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