لمربى الماشية.. أعراض وعلاج مرض الجلد العقدى للأبقار فى الصيف × 15 معلومة

ينشر" اليوم السابع "، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار خاصة أن المرض يظهر فى الصيف وإجراءات الخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.

-مرض فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.

-يصيب الأبقار والأغنام.

-ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.

- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.

- معدل الإصابة من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.

- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

أعراض المرض

-ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية .

-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب .

-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع. وتنتشر الإصابة بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم .

-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.

- ظهور أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن.

الإجراءات الوقائية

-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.

-التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة.

-السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.

-السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.

- توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.

-عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما .