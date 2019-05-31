لمربى الماشية.. أعراض وعلاج مرض الجلد العقدى للأبقار فى الصيف × 15 معلومة

ينشر" اليوم السابع "، عدة معلومات عن مرض التهاب الجلد العقدى فى الابقار خاصة أن المرض يظهر فى الصيف وإجراءات الخدمات البيطرية لمواجهة وإعراضه وعلاجه.
-مرض فيروسى يشبه تركيبته الجينية جدرى الأغنام والماعز.
-يصيب الأبقار والأغنام.
-ينتقل بواسطة الناموس أو تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة.
- مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة “الرئة، الطحال للحيوانات المصابة.
- معدل الإصابة من5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10 %.
- المطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.
أعراض المرض
-ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية .
-التهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب .
-نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع. وتنتشر الإصابة بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم .
-تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية.
- ظهور أورام أو ديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن.
الإجراءات الوقائية
-الإبلاغ، والعزل، والعلاج.
-التحصين فى نطاق بؤرة الإصابة.
-السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية.
-السيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض.
- توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر.
-عدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما .
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