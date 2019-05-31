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كم مركز يخدم المستثمرين فى المحافظات؟ الهيئة تجيب

الجمعة، 31 مايو 2019 10:08 ص
كم مركز يخدم المستثمرين فى المحافظات؟ الهيئة تجيب عملات _ أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، حيث تم الفترة الماضية وضع حجر أساس 3 مراكز فى أسوان وشرم الشيخ والإسماعيلية لتقديم كافة الخدمات لرجال الأعمال .
 
وتقوم مراكز المستثمرين بتقديم العديد من الخدمات مثل التأسيس وعمليات الدمج والتصفية واعتماد وثائق المستثمرين وتسجيل الأصول وغيرها من الخدمات، حيث يقع المقر الرئيسي لمركز خدمات المستثمرين فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بشارع صلاح سالم بمدينة نصر، فى حين تقدم بعض المراكز نفس الخدمات فى عدد من المحافظات، وهى على مقربة من الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة الاستثمار، كما تقع في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا، حيث يقدم قانون الاستثمار المصري الحوافز القوية بغرض تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لهذه المناطق. 
 
ويوجد اليوم 5  فروع لمركز خدمات المستثمرين في: الإسكندرية، وأسيوط، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، وأخيرا فى سوهاج.
 
كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مركز اتصال لخدمة المستثمرين والإجابة على جميع الأسئلة المتداولة والسماح لهم بالتواصل مع ممثل الجهة الحكومية المعنية لتسهيل طلباتهم منها الاتصال على الرقم 16035 لأية أسئلة تتعلق بعملية الاستثمار والتوثيق وإجراءات الدفع والموضوعات الأخرى ذات الصلة.
 
وترتكز فلسفة التوسع فى المراكز، بغرض تخفيف العبء على المكاتب الحكومية في العاصمة، يضاف على ذلك وجود 10 مكاتب مختصَّة تابعة للهيئة العامة للاستثمار وتسعة مكاتب تمثيل تقدِّم خدمات الاستثمار على الصعيد الوطني.
 
والجديد أنه يتم تقديم خدمة كبار المستثمرين، في مجمع خدمات الاستثمار من أجل تسريع عملية الاستثمار، كما سيتم تفعيل خدمة كبار المُصدِّرين بدعم من مصلحة الجمارك بغرض تسريع إجراءات التخليص الجمركي لصالح الشركات الكبرى.
 
 

مراكز خدمات المستثمرين

الاستثمار

المناطق الحرة

وزارة الاستثمار

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