قيادى كردى إيراني: النظام يجر المنطقة نحو الحرب

لندن أ ش أ

قال الأمين العام لحزب "كومله كردستان إيران" عبد الله مهتدى، اليوم الجمعة، إن سياسات النظام الإيرانى المستمرة فى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، زادت من احتمال اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة.

وأكد مهتدى - فى تصريح خاص لقناة العربية الحدث الإخبارية أثناء تواجده فى لندن - أن الضغوط والعقوبات الأمريكية أنهكت النظام الإيراني، حيث شل الأمريكيون الاقتصاد الإيراني، ويواصلون الضغط لإرغام النظام على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن سلوك النظام الإيرانى قوبل بسياسة حازمة من الإدارة الأمريكية الجديدة، جعلت النظام فى مأزق، فمن ناحية أدت العقوبات إلى تعطيل الكثير من قدراته، وشلت اقتصاده، وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية فى الداخل، وبدأت تخرج عن السيطرة، ومن جهة أخرى يستمر النظام فى التصعيد العسكري، والتخريب، وخلق الفوضى فى المنطقة؛ بهدف تخفيف الضغوط عليه.

وقال مهتدى إن هذه الأوضاع زادت من احتمال اندلاع حرب، حيث يهدد النظام باستهداف القوات الأمريكية، وبالمقابل أعلنت واشنطن صراحة أنها سترد بقوة على أى هجمات قد تشنها إيران.

واعتبر القيادى الكردى أن تهديدات الحرس الثورى بتدمير الأسطول الأمريكى مجرد شعارات فارغة للحفاظ على معنويات قواته وميليشيات الباسيج وحلفاء النظام.