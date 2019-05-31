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قطاع السجون يفرج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى

الجمعة، 31 مايو 2019 10:59 ص
قطاع السجون يفرج عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسى الإفراج عن السجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أفرج قطاع السجون عن 351 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 85 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


عفو رئاسي

الافراج عن السجناء

خروج السجناء

السجناء

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