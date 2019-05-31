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فيديو.. هطول الأمطار على المسجد الحرام فى مكة المكرمة وسط دعاء الطائفين

الجمعة، 31 مايو 2019 07:47 م
فيديو.. هطول الأمطار على المسجد الحرام فى مكة المكرمة وسط دعاء الطائفين الأمطار على المسجد الحرام
كتب محمد تهامى زكى

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هطلت الأمطار بشدة على ساحة المسجد الحرام فى مكة المكرمة، اليوم الجمعة، وسط دعوات الطائفين والمصلين والمعتمرين.

 

وأظهر مقطع فيديو، نزول المطر والتى استقبلها زوار الحرم بحالة روحانية وإيمانية وسكينة كبيرة.

 

 

وكانت الأرصاد السعودية، أكدت أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتى حائل وتبوك.

 


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