فيديو.. هطول الأمطار على المسجد الحرام فى مكة المكرمة وسط دعاء الطائفين

كتب محمد تهامى زكى

هطلت الأمطار بشدة على ساحة المسجد الحرام فى مكة المكرمة، اليوم الجمعة، وسط دعوات الطائفين والمصلين والمعتمرين.

وأظهر مقطع فيديو، نزول المطر والتى استقبلها زوار الحرم بحالة روحانية وإيمانية وسكينة كبيرة.

يوم جمعة وليلة ٢٧ وأمطار على مكة المكرمة ورجال الأمن من الساعه ٦ الصباح وهم ينظمون ويرتبون لصلاة الجمعة ولليلة ٢٧ ولهذا الوقت قبل المغرب ورغم تساقط الأمطار وهم يعملون بإخلاص ويؤدون عملهم بأكمل وجه من ترتيب وتنظيم#الجمعه #امطار_مكه #الحرم_الآن #مكه_الان #الحرم #ليله_27 pic.twitter.com/sUFAb0B4XG — ماجد فتيني (@majed_waheep) ٣١ مايو ٢٠١٩

وكانت الأرصاد السعودية، أكدت أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتى حائل وتبوك.