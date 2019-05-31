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فى كاريكاتير واشنطن بوست.. مولر يدعو للبدء فى إجراءات عزل ترامب

الجمعة، 31 مايو 2019 10:56 ص
فى كاريكاتير واشنطن بوست.. مولر يدعو للبدء فى إجراءات عزل ترامب كاريكاتير واشنطن بوست.
كتبت ريم عبد الحميد

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تناول كاريكاتير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بيان المحقق الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى  فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016،  واعتبر أن البيان دعوة من مولر للكونجرس للبدء فى إجراءات عزل ترامب.

 

وصور الرسم الكاريكاتير وهو يقول إنه ركز على كل حروف  الـ I والـ T، فى تقريره وهما الحرفان الأوليان لكلمة Impeachment، والتى تعنى إجراءات عزل ترامب فى الكونجرس. وحمل لافتة تحمل كلمة العزل، مصحوبة بتعليق  هناك الكثير بين السطور.

 

وكان مولر قد قال فى بيان له يوم الأربعاء الماضى إن إجراءات وزارة العدل تمنع توجيه اتهامات إلى رئيس فى منصبه، ورفض أن يبرىء ترامب من أية اتهامات، وقال: "لو كان لدينا ثقة بأن الرئيس لم يرتكب أى جريمة بشكل واضح،  لقلنا ذلك".

 

وكان مولر قد قد استقالته من منصبه فى وزارة العدل بعد عامين قضاهما فى التحقيق فى القضية الأهم فى رئاسة ترامب والمتعلقة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية واحتمالات تواطؤ حملة ترامب مع الروس لتعزيز فرصه للفوز فى هذه الانتخابات.


دونالد ترامب

روبرت مولر

التدخل الروسى

الرئيس الامريكى

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