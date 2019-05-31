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غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين وإلغاء اجازات الأطباء استعدادا لعيد بأسيوط

الجمعة، 31 مايو 2019 03:48 م
غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين وإلغاء اجازات الأطباء استعدادا لعيد بأسيوط محافظ اسيوط
أسيوط - محمود عجمى

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط، رفع حالة الطوارئ تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وإلغاء الإجازات لجميع الأطباء البيطريين.

وقال الدكتور خالد حسن بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، إنه بناء علي توجيهات محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، تم إنهاء التنسيق مع الجهات الرقابية، بتكثيف الحملات البيطرية علي محلات وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظاً على الصحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وربطها من الغرفة المركزية للمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها، كما تقرر إلغاء جميع الأجازات للأطباء والعاملين بمجازر المحافظة خلال أيام  عيد الفطر المبارك، مشددًا علي ضبط المخالفين وإحالتهما للنيابة العامة حفاظا علي صحة المواطنين.

 


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