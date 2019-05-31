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غدًا.. صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك

الجمعة، 31 مايو 2019 04:00 ص
غدًا.. صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الفطر المبارك ماكينة صرف آالى - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من غدا السبت من جميع ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية ،ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ،وبنك ناصر الاجتماعى، و مكاتب البريد على ان يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الاحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، و تقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 مليون قائم بالصرف.

كما قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفه و اصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يوم السبت القادم مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت الوزارة بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين بالبريد المصرى وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات لافته الى ان تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو ،يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

 


وزارة التضامن

معاشات يونيو

عيد الفطر المبارك

صرف المعاشات بمناسبة عيد الفطر

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