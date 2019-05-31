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غدا.. الحكم على عصابة "أبو رجيلة" للاتجار فى المخدرات بالأميرية

الجمعة، 31 مايو 2019 10:15 م
غدا.. الحكم على عصابة "أبو رجيلة" للاتجار فى المخدرات بالأميرية محكمة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، حكمها على محامية وآخرين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالأميرية ، يصدر الحكم  بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد  الخولي وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر علاء فرج وأحمد رفعت.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3319 جنايات الأميرية، لسنة 2017 عن أن "علي.ع.ع" وشهرته"أبو رجيلة" عاطل،  و"حسين.س.م" وشهرته " الأبيض" صاحب مقهي،  و"أحمد ع ع"، و"أحمد.ا.ع" وشهرته أحمد البرعي عاطل،  و"وليد ا." تاجر هواتف محمولة، و"شيماء.ع.ر" محامية، كونوا تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمخدرات، بقيادة الول فيما تخصص الثانى فى تخزين المواد المخدرة،  ليروجها الثالث والرابع والخامس علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين سيارة المتهمة السادسة "المحامية"، وأسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترامادول بقصد الاتجار، وحيازة بندقية آلية وذخائر للدفاع.

 


الاتجار بالمخدرات

الحكم على محامية

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

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