ضبط 12 شخصا هاربين من قضايا جنائية خلال حملات بعدد من مراكز بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية الجمعة لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن لضبط الهاربين من احكام جنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 12 شخص هاربين من قضايا شروع فى قتل وحيازة سلاح والإتجار فى مواد مخدرة، وقضايا تبديد، وإتلاف عمد، وذلك فى إطار جهود ضبط العناصر الجنائية الهاربة من احكام جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.