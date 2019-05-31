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الجمعة، 31 مايو 2019 05:51 م
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ضبط 1060 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

الجمعة، 31 مايو 2019 04:35 م
ضبط 1060 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية حمله مروريه-ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1060مخالفة مرورية.
 
 
 كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير  1060مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و92 مخالفة إنتظار خاطئ ، و127 حالة تصالح فورى، وسحب   26 دراجة نارية وتحصيل مبلغ  19050جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و 11تصالح وتحصيل 1850جنيه غرامة.
 
 

مرافق

حملة مرورية

مطالع الدائري

انتظار خاطئ

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