ضبط 1060 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1060مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1060مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و92 مخالفة إنتظار خاطئ ، و127 حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية وتحصيل مبلغ 19050جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و 11تصالح وتحصيل 1850جنيه غرامة.