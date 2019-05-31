صور.. وكيل زراعة الوادى الجديد: السيطرة على أسراب الجراد الصحراوي بمركز باريس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أن المديرية بناء علي توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين مديرية الزراعة ( جهاز المكافحة) وقاعدة الجراد بالوادى الجديد نجحت جهود مكافحة أسراب الجراد وفقا لتقرير لجنة من مديرية الزراعة والادارة الزراعية بباريس للوقوف علي كثافة واعداد افراد الجراد، حيث تبين أن جميع أسراب الجراد المتواجدة هى جراد صحراوي مستوطن وليس أسراب جراد مهاجر.

وقال "المرسي" إن المناطق التي ظهرت بها افراد الجراد بباريس( بئر 7- قري درب الاربعين - وقري درب الثمانين ) وليست هناك اضرار في الزراعات حتي الان لاكتشاف الاصابة مبكرا مؤكدا على أن الظروف المناخية التي تمر بها المحافظة من ارتفاع دراجات الحرارة ساعدت علي تفتيت وتفرق افراد الجراد.

واكد المرسي أن جهاز المكافحة بباريس بالتنسيق مع قاعدة الجراد نجح في مقاومة 45فدان ببئر29 بالقرية الرابعة بدرب الاربعين حيث قامت وزارة الزراعة بدفع كميات المبيدات الازمة لمكافحة حشرة الجراد مشيراً إلى أن المهندسين والمشرفين الزراعيين اعمال الحصر والمتابعة ينفذون عمليات الحصر والمقاومة علي اكمل وجة والامر تحت السيطرة حتي الان.