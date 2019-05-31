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استعدادًا للعيد

صور.. "مياه القناة" ترفع حالة الطوارئ فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد

الجمعة، 31 مايو 2019 10:29 م
صور.. "مياه القناة" ترفع حالة الطوارئ فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد مياه القناة ترفع حالة الطوارئ
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الاستعداد لعيد الفطر برفع  درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشاكل تطرأ فى الشبكات والمحطات.

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ووجه المهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بتشكيل غرفة طوارئ  بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وقالت الدكتورة عبير خليل، مدير الإعلام والعلاقات بشركة "مياه القناة"، إن رئيس مجلس الإدارة أكد على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة الثلاثة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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وأضافت، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، مؤكدًا على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع  في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل وعدم وجود أى مشاكل بالشبكات، بالإضافة إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخطوط الساخنة المخصصة لمرافق المياه 125 والصرف الصحي 175.

من ناحية أخرى، أعلن ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء المرحلة الأولي لإحلال وتجديد غرفه محابس محطة الزراير القديمة بمحافظة السويس للقضاء نهائيًا علي مشاكلها الفنية.

وقال المهندس عبدالحميد عصمت، إن المرحلة الثانية سيتم تنفيذها عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن محطة الزراير القديمة تبلغ قدرتها ٥٥ ألف متر مكعب يوم وتخدم سكان  حى الأربعين وأجزاء من حى فيصل والمنطقة الصناعية.

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وقالت، الدكتورة عبير خليل، مدير الإعلام والعلاقات بشركة "مياه القناة"، إن المرحلة الأولى تشمل إحلال وتجديد غرفة المحابس قبل العيد علي أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لجميع الطلمبات الموجودة بالمحطة وعددها خمسة غواطس من النوع الجاف قدرة الطلمبة الواحدة ٣٥٠ لتر ثانية، بالإضافة إلي رفع كفاءة وتغيير كافة الأعمال الكهربية والميكانيكية بالمحطة.

أوضحت الدكتورة عبير، أن اللواء عبدالحميد عصمت يتابع تنفيذ الأعمال لحظة بلحظة مشددًا علي الانتهاء منها في التوقيتات المحددة وفور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمحطة بذلك سيتم القضاء على  جميع مشاكل ارتفاع المياه بشبكات الانحدار والقضاء على مشاكل طفح الصرف الصحى نتيجة عدم استيعاب المحطة الحالية للتصرفات الواردة إليها.


 


 


 

 


مياه القناه

مياه الشرب

الصرف الصحى

عيد الفطر

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