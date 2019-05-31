سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مطران الكاثوليك يحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بالمطرية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:09 م
صور.. مطران الكاثوليك يحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بالمطرية الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة مصر بمغارة العذراء بالمطرية
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل صباح اليوم الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للكاثوليك، بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر وختام الشهر المريمى بكنيسة العائلة المقدسة شجرة مريم بالمطرية، وذلك فى استقبال راعى الكنيسة الأب جورج سليمان وبحضور شعب الكنيسة المحتفل.

تخلل اليوم صلاة المسبحة الوردية ومارش كشفى من كشافة الكنيسة ثم صلاة القداس الإلهى الاحتفالى.

وتعتبر مغارة العذراء بكنيسة العائلة المقدسة بجوار "شجرة مريم" بالمطرية، أحد أهم المعالم التى زارتها العائلة المقدسة، فهى أقدم شجرة فى مصر كانت تجلس تحتها السيدة العذراء.

وتم بناء هيكل بسيط بجوار شجرة مريم فى أواخر القرن الرابع، وسرعان ما جذب عددا كبيرا من مختلف المناطق فى مصر وخارجها، كما اهتم الآباء الكاثوليك اليسوعيون "الجزويت" بزيارة العائلة المقدسة لمنطقة المطرية، فشيدوا كنيسة كاثوليكية باسم العائلة المقدسة، وقام بتكريسها المطران جيدو كوربلى، فى نوفمبر 1891، لتكون الكنيسة بشكلها الحالى.

61324122_2054193358215761_216702630754254848_n
 

61348730_2054193301549100_4862639969690189824_n
 

61381414_2054194291549001_4061927129342803968_n
 

61408580_2054193654882398_1633969738818256896_n
 

61523263_2054192304882533_8825459285568782336_n
 

61537957_2054193181549112_6460233178052296704_n
 

61542190_2054192488215848_2673457776998481920_n
 

61561890_2054193304882433_9089255498284269568_n
 

61587132_2054192811549149_4737454764072108032_n
 

61604580_2054192311549199_125814478456487936_n
 

61637316_2054192161549214_6334879429327585280_n
 

61654313_2054192694882494_4094732390197362688_n
 

61724225_2054192808215816_3424548622497218560_n
 

61726841_2054193201549110_6286869421604470784_n
 

61747509_2054193378215759_5282076906630414336_n
 
61750045_2054192881549142_3101414168117379072_n
 

61801172_2054192604882503_6976660861767122944_n
 

61847556_2054192711549159_6710783892015546368_n
 

61909127_2054192271549203_4748185207285219328_n
 
 

الانبا توماس

العائلة المقدسة

الكاثوليك

شجرة العذراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رحلة العائلة المقدسة فى مصر بمعرض مؤقت بالمتحف القبطى

الخميس، 30 مايو 2019 10:47 ص

"رحلة العائلة المقدسة" فى احتفالات قصور الثقافة بشارع المعز

الجمعة، 24 مايو 2019 07:30 م

كيف روجت مصر للسياحة "من 50 سنة".. أول دليل للسائح صدر عام 1969.. طُبع فى أربعة لغات وتم بيعه خارج البلاد بـ75 قرشا.. روج لمسار العائلة المقدسة وحفلات "الجاز" على النيل ومسابقات الجولف والفروسية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:18 م

محافظة الشرقية تحتفل بدخول العائلة المقدسة أرض مصر الأول من يونيو المقبل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:16 م

محافظ أسيوط: رصف عدة طرق بالقوصية لإحياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة

السبت، 18 مايو 2019 10:38 ص

مكتبة الإسكندرية تعلن إعداد فيلم عن رحلة العائلة المقدسة

الإثنين، 13 مايو 2019 12:44 م

سفير الهند بالقاهرة يزور محطات مسار رحلة العائلة المقدسة فى أسيوط

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:04 م

فيديو.. محافظ كفرالشيخ : توثيق مسار العائلة المقدسة بـ " سخا "

الخميس، 02 مايو 2019 08:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة