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الجمعة، 31 مايو 2019 08:52 م
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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى ويوجه بسرعة إنهاء التطوير

الجمعة، 31 مايو 2019 08:02 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى ويوجه بسرعة إنهاء التطوير محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى
بورسعيد – السيد فلاح

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولاته التفقدية بالمحاور المرورية الرئيسية الجارى تطويرها فى إطار خطة الرصف والتجميل الشاملة لجميع المحاور والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وتفقد محافظ بورسعيد اليوم، أعمال تطوير محور أوجينا بقطاعاته الواقعة فى نطاق حى الشرق وبمحيط مستشفى بورسعيد العام وبنك الدم حيث وجه بسرعة انتهاء الأعمال الجارية وربطها بالقطاعات الواقعة فى نطاق حى العرب والتى تبدأ من تقاطع محورى أوجينا ومحمد على، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمواصفات الخاصة بأعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة بعد التوسعات الأخيرة، والاهتمام بالتجميل.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور محمد غنيم، نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

 

محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى (1)
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى 
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى (2)
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى 
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى (3)
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى 
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى (4)
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى 
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى (5)
محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى 

اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

محور اوجينى

تطوير محور اوجينى

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