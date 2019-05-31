صور.. محافظ بورسعيد يتفقد محور أوجينى ويوجه بسرعة إنهاء التطوير

وتفقد محافظ بورسعيد اليوم، أعمال تطوير محور أوجينا بقطاعاته الواقعة فى نطاق حى الشرق وبمحيط مستشفى بورسعيد العام وبنك الدم حيث وجه بسرعة انتهاء الأعمال الجارية وربطها بالقطاعات الواقعة فى نطاق حى العرب والتى تبدأ من تقاطع محورى أوجينا ومحمد على، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمواصفات الخاصة بأعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة بعد التوسعات الأخيرة، والاهتمام بالتجميل.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور محمد غنيم، نائب المحافظ والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.