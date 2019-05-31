صور.. محافظ الإسكندرية يكرم أبطال وفرق رياضية حاصلين على بطولات عالمية وقارية

الإسكندرية جاكلين منير

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، الأبطال و الفرق الرياضية الحاصلين على بطولات عالمية وقارية و جمهورية لموسم 2018/2019 بنادى سبورتنج، تأكيدا على أهمية الرياضة فى الارتقاء بالمستوى الفكرى و الثقافى للشباب ، و ضرورة إعلاء قيمتها بالنسبة للنشأ.

ضم التكريم شخصيات بارزة مثل تكريم الكابتن مدحت وردة، اللاعب السكندرى الكبير لحصوله على جائزة أفضل 10 لاعبين فى كرة السلة على مستوى العالم، و الكابتن محمد رشوان البطل الحاصل على وسام الشمس المشرقة «الطبقة الأولى»، وهو الوشاح الأكبر لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته فى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر خلال فترة عمله سفيرا لمصر فى اليابان، و بطلة مصر فى الإسكواش نور الشربيني، و البطل مروان العمراوى لحصوله على بطولة العالم فى الغوص والانقاذ، وبطلة مصر فى الكروكية اللاعبة حنان رشاد و غيرهم من أبطال الإسكندرية الذين مثلوا مصر فى بطولات عالمية ومحلية .

وخلال كلمته ،هنأ المحافظ جميع أبطال الإسكندرية الفائزين والذين مثلوا مصر فى بطولات دولية ومحلية، كما قدم التهنئة للجميع بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك ، مؤكدا بأنه لبناء الدولة المصرية القوية يجب الإهتمام ببناء الإنسان قبل بناء الحجر ،و أبطال الإسكندرية هم من سيحققون هذا البناء، مشيراً إلى أن بناء مستقبل مصر القوية قد بدأ بالفعل منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يعمل بكل جهد لبناء الإنسان المصري.

و وجه قنصوه تحية شكر و تقدير لأولياء أمور الأبطار الذى بذلوا كل ما فى وسعهم ليصل أبنائهم إلى ما وصلوا إليه من بطولة، مؤكداً أن الجميع يعلم مدى المعاناه التى تعانيها الأسرة المصرية لبناء بطل، و كذا قدم الشكر لمجلس إدارة نادى سبورتنج على دعهم لأبطال الرياضة و مساهمتهم فى توفير مناخ رياضى مناسب لتحقيق بطولات أكبر و صناعة مستقبل للإسكندرية ولمصر .

محافظ الاسكندرية يكرم الرياضيين المتفوقين

محافظ الاسكندرية يكرم الرياضيين المتفوقين

محافظ الاسكندرية يكرم الرياضيين المتفوقين

محافظ الاسكندرية يكرم الرياضيين المتفوقين