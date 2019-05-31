صور.. طفلة سويدية تقود مسيرة حاشدة فى شوارع فيينا لمكافحة تغير المناخ

كتب محمود رضا الزاملى وكالات _ تصوير رويترز

خرجت مسيرة حاشدة بقيادة الطفلة جريتا ثونبرج، الناشطة السويدية فى قضايا المناخ فى شوارع فيينا، اليوم الجمعة، تدعو إلى مزيد من الجهود الدولية لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ.

وفى خطاب حماسى طالبت الطفلة جريتا ثونبرج ، باتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة التغير المناخي، قائلة إن العالم يقف عند مفترق طرق.

وقالت مصادر بيئية من المجتمع المدني، اليوم الجمعة، إن مظاهرات النمسا تأتى فى إطار مظاهرات دولية مشابهة تشمل أكثر من 1700 مدينة للمطالبة بمزيد من الحماية للمناخ وتختتم المظاهرات فى فيينا بتجمع ضخم فى ميدان "هيلدين" وهو أبرز ميادين العاصمة النمساوية.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من العلماء حول عواقب الاحترار العالمي، فقد وصلت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الضارة بالمناخ فى جميع أنحاء العالم إلى مستويات قياسية جديدة فى العامين الماضيين.



آلاف المتظاهرين



المسيرات فى شوارع فيينا



جانب من الاحتجاجات



جانب من المظاهرات الحاشدة



جريتا ثونبرج الناشطة السويدية تقول كلمة فى المتظاهرين



جريتا ثونبرج الناشطة السويدية فى خطابها الحماسى



جريتا ثونبرج الناشطة السويدية فى خطابها



جريتا ثونبرج الناشطة السويدية



مسيرة حاشدة فى فيينا



مسيرة كبيرة لمكافحة التغيرات المناخية



مظاهرات تطالب بمكافحة التغيرات المناخية