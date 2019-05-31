صور.. تركيب 100 ألف قطعة موفرة لترشيد استهلاك المياه بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

بدأت محافظة الاسكندرية فى وضع و تنفيذ خطط إستراتيجية من شأنها العمل على ترشيد إستهلاك مياه الشرب، حيث بدأت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بالعمل على عدة محاور فى سبيل ترشيد إستهلاك المياه.

وبدأت الشركة بالعمل على تركيب عدد من القطع الموفرة فى المدارس و المؤسسات العامة ، ثم بدأت الشركة فى تنفيذ مشروع إعادة إستخدام المياه الرمادية، و هو مشروع يتضمن إعادة المياه الناتجة عن غسل الايادى و غسل الملابس و الاستحمام و مرورها بمرحلة معالجة ثم إعادة توجيهها للاستخدام داخل المراحيض مرة أخرى أو رى الاشجار الغير مثمرة بالحدائق العامة، بما يعمل على توفير مياه الشرب.

من جانبه قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تجربة إعادة إستخدام المياه الرمادية تتم لاول مرة فى مصر.

وقال المهندس أحمد جابر أنة تم تركيب القطع الموفرة من خلال عقد مبادرة مع وزارة التربية والتعليم وإنهاء أكثر من 90% من مدارس الإسكندرية، و تركيب أكثر من 100 ألف قطعة موفرة لاستهلاك المياه، على مستوى المؤسسات والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس والمحلات التجارية بالإسكندرية ،كما توجهنا لتوفير ٥% من مياه غسيل المرشحات والمروقات عن طريق تدويرها وإعادة إستغلالها بالمحطات، و كذلك تطوير أساليب الكشف عن التسرب بالشبكات بإستخدام أحدث الأجهزة لتقليل الفاقد من المياه.

كما واصلت محافظة الإسكندرية، زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس و الحدائق العامة و ذلك تفاعلا مع مبادرة رئيس الجمهورية، و تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى للحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء لتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطن السكندرى بنطاق الحى.

ففى مركز و مدينة برج العرب غرب الإسكندرية تم التبرع بـ 2650 شجرة، و ذلك من أعضاء البرلمان و الجمعيات الخيرية و المؤسسات المجتمعية و قد تم تسليم الأشجار إلى إدارة الحدائق بالمركز لتوزيعهم على الأماكن التى تم زراعتهم بها

و فى حى غرب و بناء على توجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، تقوم إدارة الحدائق بالاهتمام بالمظهر الجمالى و نظافة الحدائق العامة و زيادة الرقعة الخضراء بالشوارع و الميادين، و تم تنفيذ مبادرة الرئيس لزراعة الاشجار المثمرة فى عدد كبير من المدارس و المستشفيات مثل مستشفى جمال حمادة ببشاير الخير، مدرسة المفروزة بنات، مدرسة ظاهر بك الرسمية لغات، مدرسة جبل الزيتون بنات ، مدرسة عمر بن عبد العزيز ب (7) من اشجار المثمرة ، ومدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز اعدادية بنات ب (10) من الاشجار المثمرة ،ومدرسة رفاعة الطهطاوى ب(12) من الاشجار المثمرة ، ومدرسة راغب التجريبية ب (7) من الاشجار المثمرة ، ومدرسة النيل الثانوية بنين ب( 3) من الاشجار المثمرة ،ومدرسة النيل اعدادية بنين بشجره مثمرة.

ترشيد مياه الشرب



زراعة الاشجار المثمرة



زراعة الاشجار المثمرة



زراعة الاشجار المثمرة



زراعة الاشجار المثمرة