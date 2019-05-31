سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. العرب يجتمعون فى مكه المكرمة لمواجهة تحديات المنطقة

الجمعة، 31 مايو 2019 12:35 ص
صور.. العرب يجتمعون فى مكه المكرمة لمواجهة تحديات المنطقة قمة مجلس التعاون الخليجى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال بدء أعمال القمة الخليجية الطارئة أن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ،وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية، وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم يُعد تحدياً سافراً لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين.

 

وأوضح الملك سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ،أن دعم إيران  للإرهابِ عبر أربعةِ عقودٍ وتهديده للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية، مشيرا إلى الأعمالَ الإجرامية التي حدثت مؤخراً باستهدافِ أحدِ أهم طرقِ التجارة العالمية بعملٍ تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وكذلك استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة. تستدعى منا جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِ ومكتسبات دولِ مجلسِ التعاون.

 

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب. وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني. وستظلُ يدُ المملكة دائماُ ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة.

 

وأشار الملك سلمان إلى أن عدمَ اتخاذِ موقفٍ رادع وحازمٍ لمواجهة الأنشطةِ التخريبية للنظام الإيرانى فى المنطقة هو ما قادَه للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشكلِ الذي نراه اليوم.

 

وطالبُ العاهل السعودى المجتمعَ الدولى بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين. واستخدامِ كافةِ الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى ،ورعايتهِ للأنشطةِ الإرهابية في المنطقةِ والعالم، والتوقفِ عن تهديدِ حريةِ الملاحةِ في المضائق الدولية.

 

العاهل-البحرينى-حمد-بن-عيسى
العاهل البحرينى حمد بن عيسى 
 
 
العاهل-السعودى
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
 
 
العاهل-السعودى-الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
 
 
العاهل-السعوى-الملك-سلمان
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
 
 
 
القمة-الخليجية-بالسعودية
بدء القمة الخليجية
 
الملك-سلمان-وولى-العهد-السعودى
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيزوولى العهد محمد بن سلمان
 
 
 
بدء-أعمال-قمة-قادة-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-الطارئة-برئاسة-خادم-الحرمين-الشريفينـ
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
 
 
 
بدء-أعمال-قمة-قادة-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-الطارئة-برئاسة-خادم-الحرمين-الشريفينـ22
بدء أعمال القمة الخليجية
 
 
بدء-أعمال-قمة-قادة-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-الطارئة-برئاسة-خادم-الحرمين-الشريفينـ33
زعماء القمة الخليجية
 
 
بدء-أعمال-قمة-قادة-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربية-الطارئة-برئاسة-خادم-الحرمين-الشريفينـ999
أعمال القمة الخليجية
 
 
قادة-وزعماء-قمة-مجلس-التعاون-الخليجى
زعماء القمة
 
قمة-مجلس-التعاون-الخليجى
قمة مجلس التعاون الخليجى
 
 
ولى-العهد-السعودى-محمد-بن-سلمان
ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

القمة الخليجية

قمة مكه المكرمة

السعودية

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق أعمال قمة مجلس التعاون الخليجى فى مكة

الخميس، 30 مايو 2019 10:36 م

شاهد.. بث مباشر لتوافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لقصر الصفا بمكة

الخميس، 30 مايو 2019 10:17 م

فيديو..الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجى بقصر الصفا فى مكة

الخميس، 30 مايو 2019 10:04 م

5 رسائل من العاهل السعودى للعالم خلال القمة الخليجية..الملك سلمان: النظام الإيرانى يهدد حريةِ الملاحة العالمية ويعرض امدادات النفط للخطر.. حان وقت اتخاذ موقف لردع طهران.. والمملكة تحرص على أمن واستقرار المنطقة

الجمعة، 31 مايو 2019 12:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

اليوم السابع: السيسى يتصدى للتمييز والكراهية بقمة مكة المكرمة

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

موجز أخبار مصر للساعة 6.. إجازة العيد 3 أيام للحكومة ويومان للقطاع الخاص

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

أسرار رحلات الكبار على الطائرات الخاصة.. مضيفات طيران تكشفن حياة الأغنياء فى السماء.. نجوم البوب يحتفلون بأعياد ميلادهم جوا.. الأثرياء يصطحبون أسلحة وجثث موتى.. ومضيفة قدمت وجبة عشاء بمليون جنيه إسترلينى (صور)

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

صرف مرتبات موظفى الدولة يوم 23 يونيو.. وزيادة أيام الصرف بمناسبة الأعياد

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

شاهد فى دقيقة.. "طهران ـ واشنطن" نيران الغضب فى مواجهة السيناريوهات المفتوحة

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

من الكلاسيك لأحدث تقاليع.. شاهد كيف تغير تصميم وألوان غرف المعيشة خلال عقود

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

قطط مجرمة.. صور طريفة تكشف حيوانات أليفة "متلبسة بالجريمة"

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

مهارة غريبة.. فتاة تفتخر بقدرتها على القفز فوق الأسوار .. شوف الصور

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. نجاح قادم

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

حظك اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اقضى وقت أطول مع عائلتك

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

الحب يشفى.. قصة امرأة أذاها التنمر حول جسدها وأصلح نفسيتها زوجها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة