صور.. العرب يجتمعون فى مكه المكرمة لمواجهة تحديات المنطقة

كتب محمد جمال

أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال بدء أعمال القمة الخليجية الطارئة أن ما يقوم به النظامُ الإيراني من تدخلٍ في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ،وتطويرِ برامجه النوويةِ والصاروخية، وتهديدهِ لحريةِ الملاحة العالمية بما يهددُ إمداداتِ النفط للعالم يُعد تحدياً سافراً لمواثيقِ ومبادئِ وقوانين الأممِ المتحدة لحفظِ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح الملك سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ،أن دعم إيران للإرهابِ عبر أربعةِ عقودٍ وتهديده للأمنِ والاستقرار بهدف توسيعِ النفوذ والهيمنةِ هو عملٌ ترفضُه الأعرافُ والمواثيق الدولية، مشيرا إلى الأعمالَ الإجرامية التي حدثت مؤخراً باستهدافِ أحدِ أهم طرقِ التجارة العالمية بعملٍ تخريبي طالَ أربعَ ناقلاتٍ تجارية بالقربِ من المياه الإقليميةِ لدولةِ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وكذلك استهدافُ محطتي ضخٍ للنفط، وعدد من المنشآتِ الحيوية في المملكة. تستدعى منا جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظِ على أمنِ ومكتسبات دولِ مجلسِ التعاون.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكةَ حريصةٌ على أمنِ واستقرار المنطقة، وتجنيِبها ويلاتِ الحروب. وتحقيقِ السلام والاستقرارِ والازدهار لكافةِ شعوبِ المنطقة بما في ذلك الشعبُ الإيراني. وستظلُ يدُ المملكة دائماُ ممدودةً للسلام، وسوف تستمرُ بالعملِ في دعمِ كافة الجهودِ للحفاظ على الأمنِ والاستقرار في المنطقة.

وأشار الملك سلمان إلى أن عدمَ اتخاذِ موقفٍ رادع وحازمٍ لمواجهة الأنشطةِ التخريبية للنظام الإيرانى فى المنطقة هو ما قادَه للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشكلِ الذي نراه اليوم.

وطالبُ العاهل السعودى المجتمعَ الدولى بتحملِ مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارساتُ الإيرانية من تهديدٍ للأمن والسلمِ والدوليين. واستخدامِ كافةِ الوسائل، لوقف النظامِ الإيراني من التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للدول الأخرى ،ورعايتهِ للأنشطةِ الإرهابية في المنطقةِ والعالم، والتوقفِ عن تهديدِ حريةِ الملاحةِ في المضائق الدولية.

العاهل البحرينى حمد بن عيسى

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز

بدء القمة الخليجية

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيزوولى العهد محمد بن سلمان

العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز

بدء أعمال القمة الخليجية

زعماء القمة الخليجية

أعمال القمة الخليجية

زعماء القمة

قمة مجلس التعاون الخليجى

ولى العهد السعودى محمد بن سلمان