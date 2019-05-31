صور.. "الحياة أحلى بدون تدخين" مبادرة صندوق مكافحة الإدمان لتوعية الأطفال

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لوزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة "الحياة أحلى بدون تدخين"، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التدخين، وذلك لتوعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين، وذلك بمراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة بالمحافظات المختلقة بمناسبة اليوم العالمى للتدخين الذى يوافق يوم 31 مايو من كل عام.



تهدف المبادرة إلى توعية الأطفال بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة بالتزامن مع المرحلة الخامسة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" التى أطلقها الصندوق والتى تتضمن ثلاثة إعلانات مختلفة بمشاركة اللاعب العالمى محمد صلاح، وتستهدف التوعية بأضرار التدخين وأيضًا التوعية بأضرار المخدرات وكذلك الدمج المجتمعى للمتعافين والنظر إليهم باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع.



كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التى تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" والتى تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجه متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، فى حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى ان المبادرة تستهدف توعية الأطفال من 8 إلى 12 عاما ورفع الوعى حول أضرار التدخين خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، كما تستهدف أيضا توعية المراحل العمرية من سن 12 إلى 18 عاما حيث يتم تنفيد أنشطة تتماشى مع كل مرحلة عمرية.



ولاقت العروض قبولا كبيرا من جانب الأطفال وتفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات "مش هنجرب إحنا أقوى من التدخين " كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة" انت أقوى من المخدرات".

وفى نفس السياق أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ارتفاع نسبة مشاهدة الإعلان الأخير الذى أطلقة الصندوق بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، للتوعية بأضرار التدخين بشكل كبير خلال الأيام الماضية، فى اطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" وتحت عنوان" الحياة أحلى بدون تدخين"، حيث بلغ عدد مشاهدى الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى أكثر من 17 مليون و600 ألف مشاهده منذ إطلاق الإعلان وحتى الآن،وأكثر من 20 ألف شير من جانب المتابعين و300 ألف تعليق، وأن غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة التدخين.



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (1)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (2)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (3)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (4)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (5)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (6)



مبادرة الحياة أحلى بدون تدخين لتوعية الأطفال بأضرار التدخين (7)









