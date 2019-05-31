سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صحيفة سعودية: المشاركون فى القمم اطلعوا على نماذج صواريخ استخدمتها ايران

الجمعة، 31 مايو 2019 11:41 ص
صحيفة سعودية: المشاركون فى القمم اطلعوا على نماذج صواريخ استخدمتها ايران صور من المعرض
كتبت – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نشرت صحيفة الرياض السعودية، صباح اليوم، اطلاع قادة 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية على نماذج الصواريخ البالستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية ، حيث بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة أكثر من 225 صاروخًا بالستيًا أحدها حاول استهدف مكة المكرمة.
 
جاء ذلك في المعرض المقام في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة بعنوان (حقائق في دقائق) حيث اطلع الضيوف على الصواريخ البالستية الإيرانية التي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها، وكذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل - راصد) التي جرى التعامل معها وبلغت أكثر من (155) طائرة بدون طيار.
 
ويضم المعرض نماذجًا من الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع (قيام) والطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل) والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد, وقاذفات (آر بي جي) وناظور بصري للرصد إيرانية الصنع، وكذلك صاروخ مضاد للدروع ايراني يسمى (دهلوي) استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.
 
كما ضم المعرض شاشة عرض تلفزيونية تظهر الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للمليشيا الحوثية الإرهابية.
 
الجدير بالذكر أن الصاروخين البالستيين المعروضان تم اعتراضها في محاولتين لاستهداف مكة المكرمة عام (2017) ومحاولة استهداف العاصمة الرياض عام (2018).
 
وقام المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العقيد الركن تركي المالكي باطلاع القادة المشاركين في القمم الثلاث على تفاصيل تدخلات النظام الإيراني ودعمه للمليشيا الحوثية الإرهابية، وعرض الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني.
 
يذكر أن المعرض أقيم بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ممثلة في قيادة القوات المشتركة ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى اليمن.
 

السعودية

ايران

القمة العربية

القمة الاسلامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المشرف على "سلمان للإغاثة": السعودية قدمت 87 مليار دولار لأكثر من 81 دولة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:48 ص

كاريكاتير الصحف السعودية.. قمة مكة المكرمة تدفع بإيران لحافة الهاوية

الجمعة، 31 مايو 2019 09:19 ص

السعودية فى مهمة حفظ ماء الوجه أمام بنما بكأس العالم للشباب

الجمعة، 31 مايو 2019 07:00 ص

وزير الخارجية السعودى: قلقون من تطوير إيران قدراتها النووية

الجمعة، 31 مايو 2019 05:15 ص

القمة الخليجية تدين النهج الإيرانى المزعزع للاستقرار.. الملك سلمان يعتبر سلوك طهران تحديا سافرا لقوانين الأمم المتحدة.. ويدعو للعمل جديا للحفاظ على أمن الخليج.. ومجلس التعاون يشيد بالقيادة الحكيمة للسعودية

الجمعة، 31 مايو 2019 04:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 26 بشهر رمضان المعظم

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

رسائل حاسمة من مجلس التعاون الخليجى فى قمة مكة.. الزيانى: على إيران تجنيب المنطقة مخاطر الحروب ووقف دعم المليشيات.. المجلس متماسك وهناك وحدة صف بين أعضائه.. ونحرص على استقرار وأمن و سلام المنطقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة