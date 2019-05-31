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صحتك فى وصفة.. البطاطس والبابونج للتخلص من انتفاخ تحت العين

الجمعة، 31 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. البطاطس والبابونج للتخلص من انتفاخ تحت العين انتفاخ تحت العين
كتبت فاطمة خليل

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انتفاخ تحت العين من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وهناك العديد من العلاجات المختلفة التي ستساعدك على تقليل هذا الانتفاخ، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البطاطس المبشورة والبابونج للتخلص من الانتفاخ تحت العين، بحسب موقع step to health.

وتكون أكياس العين مرئية بشكل خاص في الصباح وغالبًا ما تبدو كدوائر داكنة تحت أعيننا، وعادة ما تكون نتيجة لعادات سيئة مثل عدم النوم بشكل كاف والتوتر ونقص التغذية والعوامل الوراثية والآثار الجانبية لبعض الأدوية والاختلالات الهرمونية.

انتفاخ تحت العين
انتفاخ تحت العين

وصفة البطاطس لعلاج انتفاخ تحت العين

البطاطس مفيدة للحد من الانتفاخ والهالات السوداء.

الطريقة:

-أضف نصف ملعقة صغيرة من البطاطس المبشورة إلى قطعة من الشاش ثم ضع قطعة أخرى فوقه.

-ضع الشاش مع البطاطا فوق كل عين ، وتأكد من أنه يغطي أكياس عينيك.

-اضغط برفق لتحرير بعض السائل من البطاطس، ثم اتركه لمدة 20 دقيقة لتقليل انتفاخ تحت العين.

شاى البابونج
شاى البابونج

2- أكياس البابونج

يساعدك البابونج على تقليل التهاب الأوعية الدموية والتورم تحت عينيك.

-للقيام بذلك، اصنع كيسين من شاي البابونج واتركه يبرد.

-بعد ذلك ، استلق وعينيك مغلقة وضع كيس شاي البابونج على كل عين لمدة 5 دقائق على الأقل.


انتفاخ تحت العين

علاج انتفاخ العين

انتفاخ العين

انتفاخ الجفون

فوائد البابونج

فوائد البطاطس

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