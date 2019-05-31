شاهد.. مادورو يقدم سلاحا جديدا.. دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمدفع رشاش

كتبت فاطمة شوقى

قدم الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو سلاحا جديدا خلال معرض الابتكار والتطوير والعلوم والتكنولوجيا " FANB، وهو عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمدفع رشاش .

ووفقا لصحيفة "ميامى" على نسختها الفنزويلية فإنه يبدو أن وجود هذا الجهاز وإطلاق مدفع رشاش موجه للأحياء والشوارع يشير إلى أن النظام يستعد للقمع الداخلى واستخدام الشرطة.

وأوضحت أن السلاح الجديد ،مركبة دعم المشاة المتعددة الاستخدامات (VIVAS) ، وهى عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات مع منصة ركبت عليها الرشاش FN MAG (المعروف أيضًا باسم AFAG) من العيار 7 ، 62 × 51 مم

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلاح لديه قوة نيران محدودة ، ودرع واقى من المطاط فى حالة جيدة "، ويبدو أنه يشير إلى أن Vivas لم تكن مصممة للدفاع عن الحدود ، بل للعمل فى البيئات الحضرى ضد الناس المسلحين بشكل ضعيف.