سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد.. مادورو يقدم سلاحا جديدا.. دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمدفع رشاش

الجمعة، 31 مايو 2019 03:46 م
شاهد.. مادورو يقدم سلاحا جديدا.. دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمدفع رشاش مادورو
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قدم الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو سلاحا جديدا خلال معرض الابتكار والتطوير والعلوم والتكنولوجيا " FANB، وهو عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمدفع رشاش .
 
ووفقا لصحيفة "ميامى" على نسختها الفنزويلية فإنه يبدو أن وجود هذا الجهاز وإطلاق مدفع رشاش موجه للأحياء والشوارع يشير إلى أن النظام يستعد للقمع الداخلى واستخدام الشرطة.
 
وأوضحت أن السلاح الجديد ،مركبة دعم المشاة المتعددة الاستخدامات (VIVAS) ، وهى عبارة عن دراجة ثلاثية العجلات مع منصة ركبت عليها الرشاش FN MAG (المعروف أيضًا باسم AFAG) من العيار 7 ، 62 × 51 مم
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلاح لديه قوة نيران محدودة ، ودرع واقى من المطاط فى حالة جيدة "، ويبدو أنه يشير إلى أن Vivas لم تكن مصممة للدفاع عن الحدود ، بل للعمل فى البيئات الحضرى ضد الناس المسلحين بشكل ضعيف.
 
 
 
 

فنزويلا

سلاح

ازمة فنزويلا

نيكولاس مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فنزويلا تواصل مواجهة أزماتها الطاحنة.. مجلس الشيوخ الأمريكى يطالب ترامب بالتدخل العسكرى.. والتضخم يصل إلى أرقام صادمة وتوقعات بوصوله 10 مليون % بنهاية 2019.. والصين وكوبا تؤكدان على ضرورة حل الأزمة بالحوار

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص

الخارجية النرويجية :طرفا الأزمة فى فنزويلا يرغبان فى حل تفاوضى

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:41 م

الصحف العالمية اليوم: Fakebook وليس فيس بوك.. جاستين عماش يدافع عن دعوته لعزل ترامب.. المرشح لخلافة تيريزا ماى سيحاكم بتهمة تضليل الرأى العام بشأن بريكست .. "مركزى فنزويلا" يعلن التضخم الرسمى بعد سنوات من الصمت

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:43 م

مفوضة الاتحاد الأوروبى تعين انريكى اجليسياس مستشارا خاصا لشئون فنزويلا

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة