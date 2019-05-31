سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 11:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سيناتور إيطالى يعارض حركة "خمس نجوم" لوزاة الدفاع الايطالية

الجمعة، 31 مايو 2019 11:28 م
سيناتور إيطالى يعارض حركة "خمس نجوم" لوزاة الدفاع الايطالية زعيم حركة خمس نجوم الايطالية
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف سيناتور إيطالى معارض ، إدارة حركة خمس نجوم لوزارة الدفاع الإيطالية، بـ"غير الملائمة" ، وأكد  ماوريتسيو جاسبارّى ، الذى ينتمى لحزب (فورتسا إيتاليا) ، أنه أثناء حديثى خلال ​​اجتماع لجنتى الخارجية والدفاع المشتركتين فى مجلسى النواب والشيوخ، طلبت نيابة عن حزبى، بحث ملف البعثات الدولية فى قاعة المجلس"، مبينا أن "فورتسا إيتاليا يؤيد المهمات العسكرية ويدعمها دائمًا، سواء عندما كان فى الأغلبية أو عندما وجد نفسه فى المعارضة".

وأعرب السيناتور اليمينى عن "القلق بشأن التأخير الذى وصل به هذا الإجراء إلى البرلمان ولإدارة وزارة الدفاع، مما أدى إلى انقسام واشتباك مأساوى فى الوقت نفسه بين الوزيرة ترينتا ووكيل الوزارة أنجيلو توفالو"، الأمر الذى "سلط الضوء على عدم كفاية الإدارة السياسية لحركة خمس نجوم فى هذا القطاع الأساسى من حياة المؤسسات".

وتابع  قائلا "شجبت فى اللجنة، الشكوك حول قضية مقاتلات (F-35)، والارتباك السياسى الذى تغذيه على جميع المستويات"، وكذلك "من ناحية السيناريوهات السياسية الدولية أيضاً، حيث لا تزال بعض القطاعات الحكومية تدعم (الرئيس الفنزويللي) مادورو، كما ظهر فى الواقع من كلمات (وزير الخارجية إينزو) موافيرو فى إطار اللجنة" ، مشيرا الى أن "هذا يشكل خطرا على الحرية والديمقراطية، لذلك نريد مناقشة الفوضى السياسية التى تعم هيئة الدفاع الإيطالية فى مجلسنا خلال الأيام المقبلة"، وأن "ذلك سيتم بفضل (فورتسا إيتاليا)".

 


ايطاليا

نائب ايطالى

حركة 5 نجوم الايطالية

الدفاع الايطالية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الدفاع الإيطالية: نتسلم 28 طائرة إف-35 الأمريكية بحلول 2022

الجمعة، 31 مايو 2019 11:10 ص

"الدفاع الإيطالية": الحوار ضرورى مع جميع دول الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:29 م

وزيرة الدفاع الايطالية: تحديات السنوات القادمة كالسابقة لن تكون سهلة دوليا

السبت، 11 مايو 2019 04:00 ص

وزيرة الدفاع الإيطالية: نشعر بفخر لوجود الطفل المصرى رامى الذى خاطر بحياته

الجمعة، 22 مارس 2019 06:07 م

وزيرة الدفاع الإيطالية: نواجه خطر عودة قوارب الهجرة غير الشرعية لسواحلنا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة