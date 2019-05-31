سيناتور إيطالى يعارض حركة "خمس نجوم" لوزاة الدفاع الايطالية

كتب: أحمد علوى

وصف سيناتور إيطالى معارض ، إدارة حركة خمس نجوم لوزارة الدفاع الإيطالية، بـ"غير الملائمة" ، وأكد ماوريتسيو جاسبارّى ، الذى ينتمى لحزب (فورتسا إيتاليا) ، أنه أثناء حديثى خلال ​​اجتماع لجنتى الخارجية والدفاع المشتركتين فى مجلسى النواب والشيوخ، طلبت نيابة عن حزبى، بحث ملف البعثات الدولية فى قاعة المجلس"، مبينا أن "فورتسا إيتاليا يؤيد المهمات العسكرية ويدعمها دائمًا، سواء عندما كان فى الأغلبية أو عندما وجد نفسه فى المعارضة".

وأعرب السيناتور اليمينى عن "القلق بشأن التأخير الذى وصل به هذا الإجراء إلى البرلمان ولإدارة وزارة الدفاع، مما أدى إلى انقسام واشتباك مأساوى فى الوقت نفسه بين الوزيرة ترينتا ووكيل الوزارة أنجيلو توفالو"، الأمر الذى "سلط الضوء على عدم كفاية الإدارة السياسية لحركة خمس نجوم فى هذا القطاع الأساسى من حياة المؤسسات".

وتابع قائلا "شجبت فى اللجنة، الشكوك حول قضية مقاتلات (F-35)، والارتباك السياسى الذى تغذيه على جميع المستويات"، وكذلك "من ناحية السيناريوهات السياسية الدولية أيضاً، حيث لا تزال بعض القطاعات الحكومية تدعم (الرئيس الفنزويللي) مادورو، كما ظهر فى الواقع من كلمات (وزير الخارجية إينزو) موافيرو فى إطار اللجنة" ، مشيرا الى أن "هذا يشكل خطرا على الحرية والديمقراطية، لذلك نريد مناقشة الفوضى السياسية التى تعم هيئة الدفاع الإيطالية فى مجلسنا خلال الأيام المقبلة"، وأن "ذلك سيتم بفضل (فورتسا إيتاليا)".