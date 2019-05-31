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سلطان عمان يصدر توجيهاته ببعض الاعفاءات للمستثمرين الجدد فى قطاع السياحة

الجمعة، 31 مايو 2019 10:18 ص
سلطان عمان يصدر توجيهاته ببعض الاعفاءات للمستثمرين الجدد فى قطاع السياحة السلطان قابوس
كتب - محمد سعد

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اصدر السلطان قابوس سلطان عمان توجيهاته بتقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والضرائب  لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة ‎مسندم  استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن بهدف تنشيط الجانب  السياحي في هذه المحافظة .‏
 
وقضت التوجيهات بأن يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع  السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4%  والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة  10 سنوات.
 
‏وقضت توجيهان السلطان قابوس كذلك بأن يتم الإعفاء من ضريبة الدخل  على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع  ولمدة عشر سنوات، وأن يتم تفعيل هذه الإعفاءات، اعتبارًا من أول  يونيو القادم 2019.
 

سلطان عمان

السلطان قابوس

الترويج للسياحة

قابوس بن سعيد

السياحة العمانية

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