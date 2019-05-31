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سقوط 4 عاطلين بأسوان بحوزتهم مواد مخدرة

الجمعة، 31 مايو 2019 02:42 م
سقوط 4 عاطلين بأسوان بحوزتهم مواد مخدرة حبس -أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، فى ضبط أربعة  من العناصر الإجرامية فى  حملات متفرقة بدوائر مركز  كوم امبو و أسوان، وبحوزتهم  كمية من المواد المخدرة ،  تم التحفظ علي المتهمين  تمهيداً لإحالتهم  إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم  فى الواقعة.
   
وتمكن رجال المباحث  بأسوان من ضبط خمسة  متهمين بترويج المواد المخدرة ، وبحوزة كل منهم كمية من المواد المخدرة ، قبل ترويجها على المتعاطين ، أسفرت الحمله عن ضبط " ح  . ع . " 31 سنة  عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أسوان   وبحوزته  كمية من نبات البانجو المخدر تزن (500) جرام  و كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (100) جرام  ، -وضبط   "ع . م"   23 سنة عاطل  وبحوزته  كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (40) جرام  ،و " ا . م . " 31 سنة عاطل  ومقيم دائرة قسم اول أسوان السابق ضبطة واتهامه في  (10) قضايا متنوعه "مخدرات " سرقة" سلاح بدون ترخيص"  وبحوزته (كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن (200) جرام و سلاح أبيض " كتر" و توك توك بدون لوحات معدانية. 
 
و تم ضبط " ا . ج . " 51 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز كوم امبو  وبحوزته  كمية من نبات البانجو المخدر تزن (500) جرام ،تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.
 

عناصر اجرامية

ضبط

مخدرات

امن اسوان

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