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سحورك إسلامى.. مشروب اللاسى وخبز النان على موائد السحور فى بنجلاديش

الجمعة، 31 مايو 2019 12:00 ص
سحورك إسلامى.. مشروب اللاسى وخبز النان على موائد السحور فى بنجلاديش السحور فى بنجلادش
كتبت إيناس البنا

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ييقجة قدم "اليوم السابع" على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى والدول الإسلامية التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.
 
السحور فى بنجلادش

 

الفورنا والبهاجى

 

وهما عبارة عن خضار مقلية مع الفيليفلة الحارة الخضراء أو الخضراء وغيرها من التوابل، وهى وجبات مشهورة جدا في المناسبات الخاصة و يتم تقديمها مع  طبق الأرز البيرياني وهو مشهور جدا في المدن.
 
الفورنا والبهاجي
الفورنا والبهاجى

خبز النان

النان فى بنجلاديش من أشهر أنواع الخبز، وهو عبارة عن رغيف من الخبز مسطح يخبز فى التنور وهو عنصر مهم فى المطاعم وربما يحتوى على الموز أو غيرة من الفاكهة.

 

خبز النان
خبز النان

مشروب اللاسى 

اللاسى هو مشروب من لبن الزبادى والثلج، منشّط للجسد  ويمنع العطش فى نهار رمضان، ويعمل الزبادي على تحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام لامداد الجسم بالكالسيوم كما أنه يعمل علر راحة المعدة أثناء الصيام.
 
مشروب اللاسى
مشروب اللاسى

 


سحورك اسلامى

السحور فى بنجلاديش

رمصان

فوائد الزبادى

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