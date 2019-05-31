سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"زيتكو" تواصل حفر بئر نفرتيتى بسيناء بتكلفة استثمارية 7 ملايين دولار

الجمعة، 31 مايو 2019 09:00 م
"زيتكو" تواصل حفر بئر نفرتيتى بسيناء بتكلفة استثمارية 7 ملايين دولار بترول - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو"، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عمليات حفر بئر نفرتيتي في سيناء أحدث اكتشافات الشركة.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن عملية الحفر للبئر تأتي ضمن خطة الشركة للتنمية وزيادة إنتاجها خلال العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للحفر تقدر بحوالي 7 ملايين دولار .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، حيث إن هناك خطة لاستهداف زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020.

ويتم إنتاج الزيت الخام من مناطق الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء وجنوب مصر، حيث إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ نحو 660 ألف برميل خلال العام المالى.


النفط البترول

الانتاج

الزيت الخام

زيتكو

عمليات حفر بئر نفرتيتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف استعدت وزارة البترول لتنظيم "ايجبس 2020" بنسخته الرابعة؟ اللجنة المشكلة تجيب

الإثنين، 27 مايو 2019 10:32 ص

مصدر بالبترول: ضخ حوالى 500 مليون لتر بنزين منذ بداية شهر رمضان

الإثنين، 27 مايو 2019 08:00 ص

خطط البترول تنجح في جذب الشركات العالمية لقطاعى الغاز والنفط ..الوزارة تستهدف الوصول باستثمارات الشركاء الأجانب لـ10 مليارات دولار 2019-2020.. عبد العزيز : مؤشر قوى على نجاح استراتيجية جذب المستثمرين

الأحد، 26 مايو 2019 02:00 م

كل ما تريد معرفته عن تنفيذ توسعات مشروعات خطوط نقل منتجات البترول بالصعيد

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص

مصدر بالبترول: 10مليارات دولار حجم استثمارات الشركاء الأجانب خلال 2019-2020

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:35 ص

معهد البترول: ارتفاع مفاجئ لمخزون النفط الأمريكى لـ2.4 مليون برميل فى أسبوع

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:12 ص

اتفاق لتنفيذ مشروع تطوير أداء الكوادر البشرية بمشروع تحديث بدر الدين للبترول

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:02 ص

كيف توقع مصر اتفاقيات البترول الدولية؟.. مرت بـ10 مراحل بدأت بتحصيل قرش إتاوة عن كل برميل ويتبعها المزايدات والمشاركة.. وانتهت بالنموذج الاقتصادى لتحقيق عائد مناسب على الاستثمار وتشجيع الشريك الأجنبى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:30 م

مصدر: خطوات البترول لزيادة إنتاج الزيت والغاز تنفذ بفعالية ونجاح

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 ص

"البترول" تستهدف زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات لـ700 ألف برميل

الخميس، 16 مايو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

خفض سعر الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية إلى 16.86 جنيه

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

س وج.. هل ينسحب الأهلى من الدوري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج؟

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة