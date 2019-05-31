رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا شاملا فى حادث غرق باخرة سياحية

رويترز

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه طلب إجراء تحقيق شامل فى حادث غرق باخرة فى نهر الدانوب بوسط بودابست أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 7 سياح من كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وقال أوربان، للإذاعة الحكومية مقدما العزاء لأقارب الضحايا "راعنى الأمر حادث يقع ولا يجد الركاب أى فرصة تقريبا للنجاة"، وتابع "طلبت من السلطات تحقيقا مستفيضا ودقيقا"، فيما قالت الشرطة المجرية - فى وقت متأخر الليلة الماضية - إنها احتجزت قبطان سفينة سياحية اصطدمت بها الباخرة.

وكانت الباخرة تبحر حينما اصطدمت بسفينة ركاب أكبر خلال عاصفة ممطرة مساء الأربعاء مما تسبب فى انقلاب الباخرة وغرقها وعلى متنها 33 سائحا من كوريا الجنوبية ومرشدين سياحيين وطاقم من مجريين اثنين، وجرى إنقاذ سبعة كوريين جنوبيين وهناك 19 كوريا جنوبيا بين المفقودين وعددهم 21، وذكر مسئولو الإنقاذ، أمس الخميس، أن فرص العثور على ناجين تضاءلت.