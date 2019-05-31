سوبر كورة
Ads
الجمعة، 31 مايو 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا شاملا فى حادث غرق باخرة سياحية

الجمعة، 31 مايو 2019 01:56 م
رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا شاملا فى حادث غرق باخرة سياحية رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه طلب إجراء تحقيق شامل فى حادث غرق باخرة فى نهر الدانوب بوسط بودابست أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 7 سياح من كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وقال أوربان، للإذاعة الحكومية مقدما العزاء لأقارب الضحايا "راعنى الأمر حادث يقع ولا يجد الركاب أى فرصة تقريبا للنجاة"، وتابع "طلبت من السلطات تحقيقا مستفيضا ودقيقا"، فيما قالت الشرطة المجرية - فى وقت متأخر الليلة الماضية - إنها احتجزت قبطان سفينة سياحية اصطدمت بها الباخرة.

وكانت الباخرة تبحر حينما اصطدمت بسفينة ركاب أكبر خلال عاصفة ممطرة مساء الأربعاء مما تسبب فى انقلاب الباخرة وغرقها وعلى متنها 33 سائحا من كوريا الجنوبية ومرشدين سياحيين وطاقم من مجريين اثنين، وجرى إنقاذ سبعة كوريين جنوبيين وهناك 19 كوريا جنوبيا بين المفقودين وعددهم 21، وذكر مسئولو الإنقاذ، أمس الخميس، أن فرص العثور على ناجين تضاءلت.

 


رئيس وزراء المجر

فيكتور اوربان

غرق سفينة سياحية

غرق سفينة كورية

الحكومة المجرية

الشرطة المجرية

السلطات الكورية الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فرق إنقاذ كورية جنوبية للمشاركة فى البحث عن مفقودى حادث غرق عبارة بالمجر

الجمعة، 31 مايو 2019 11:10 ص

صور .. وقفة بالشموع على ضحايا حادث انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 09:37 م

مساعدات نمساوية عاجلة الى المجر لمواجهة حادث غرق فى نهر الدانوب

الخميس، 30 مايو 2019 09:32 م

الرئيس الكورى الجنوبى يعقد اجتماعا طارئا لبحث غرق 10 من مواطنيه فى المجر

الخميس، 30 مايو 2019 02:36 م

مصرع 8 أشخاص وفقدان 21 آخرين فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:54 م

صور.. غرق 8 أشخاص فى انقلاب باخرة سياحية بنهر الدانوب بالمجر

الخميس، 30 مايو 2019 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

رسمياً.. استبعاد جهاد جريشة من كأس العالم للشباب بعد إيقافه من الكاف

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

توتنهام ضد ليفربول.. محمد صلاح يدعم قائمة الريدز فى نهائي أوروبا

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

اكتشاف مقبرة تعود إلى 2000 عام جنوب غرب الصين

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

هند رستم.. حكايات «هنومة» السينما المصرية.. الصدفة قادتها للتمثيل وعز الدين ذو الفقار افتكرها أجنبية.. قالت ليوسف شاهين: «أنت عيان.. أجرى على القطر وهو بيمشى إزاى».. وترفض لقب «مارلين مونرو الشرق»

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

الناجح يرفع إيده.. بأرقام الجلوس ننشر نتائج الشهادات الإعدادية في 12 محافظة

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

أردوغان يؤسس جيشا موازيا للجيش التركى.. تعرف على التفاصيل فى القانون الجديد

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

تسليم كشوف مناداة طلاب الثانوية العامة للإدارات التعليمية الأحد ..وتوزيعها على رؤساء اللجان قبل يومين من انطلاق الامتحانات..وضعها فى مكان بارز بالمدرسة مرفقة بأرقام الجلوس..توزيع صناديق الأسئلة على المحافظات

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى فى القاهرة 38

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تفجير انتحارى شرق العاصمة الأفغانية "كابول"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

الحقيقة الكاملة وراء تقرير رايتس ووتش عن سيناء.. بيانات الإخوان مصدر وحيد للمنظمة.. "حقوق الإنسان" حجة فاشلة لتبرير الإرهاب.. مخاوف مفضوحة من تنوع التسليح المصرى.. وداعش وأخواتها المستفيد من المواقف المشبوهة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة