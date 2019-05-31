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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لرامافوزا: المساواة بين الجنسين أساس التنمية

الجمعة، 31 مايو 2019 02:35 م
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لرامافوزا: المساواة بين الجنسين أساس التنمية موسى فقى وسيرسيل رامافوزا
كتبت – هناء أبو العز

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هنأ موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بعد فوزه فى الانتخابات الأخيرة، وخاصة بعد تشكيل الحكومة التى كان نصفها من الوزراء السيدات.
 
وقال فقى فى تغريدة نشرت على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن تحقيق المساواة بين الجنسين في حكومة رامافوزا، يجعلها الحكومة الإفريقيه الثالثة ، التى تحقق التكافؤ الكامل بين الجنسين علي مستوي مجلس الوزراء، وذلك بعد رواندا واثيوبيا.
 
وقال رئيس المفوضية: "لا يمكن تحقيق التنمية الحقيقية الا إذا كانت تشمل الرجال والنساء علي حد سواء".
 
وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، أعلن تشكيل حكومة جديدة نصفها من النساء، مع خفض عدد الوزراء من 36 الى 28 وزيرًا.

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