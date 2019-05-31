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رئيس مركز باريس: تم القضاء على أسراب الجراد وتكثيف المقاومة بالوادى الجديد

الجمعة، 31 مايو 2019 12:36 ص
رئيس مركز باريس: تم القضاء على أسراب الجراد وتكثيف المقاومة بالوادى الجديد جراد - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن يوسف محمد مرزوق، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، نجاح الوحدة المحلية بالتعاون مع قاعدة جراد المحافظة، وقطاع الزراعة، فى القضاء على أسراب الجراد فى مناطق باريس.

أكد يوسف، أن أعمال المقاومة نجحت بفضل تدخل محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، فى توفير الوقود والمبيدات اللازمة فى أعمال المقاومة، لفرق المقاومة ورجال قاعد مكافحة الجراد، بقيادة المهندس إياد معاذ، مدير القاعدة، والوحدة المحلية لمركز باريس، مما ساهم فى القضاء على أسراب الجراد ، موضحا أنه تجرى حاليا، أعمال المقاومة بشكل مكثف فى ظل أن أعمال مقاومة الحشرة، تجرى فى الفترة المسائية، وتستمر فرق المقاومة حتى الساعات الأولى من الصباح، لضمان القضاء على الحشرة.

وأشار مرزوق، إلى أعمال المقاومة نجحت فى جميع قرى منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس، وهى 6 قرى بينما ستجرى صباح الغد فى مناطق بئر 7 و 8 بمدينة باريس الأم ومزارع محدودة فى منطقة الشب جنوب المركز.

فيما تواصل محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ القصوى فى كافة قواعد الجراد بمناطق الخارجة وموط وقرية غرب الموهوب ومركز الفرافرة ومنطقة أبو منقار ومركز باريس وأخرى بشرق العوينات، والتى شهدت بدء أعمال المقاومة فى مزارع الاستثمار على نفقة أصحاب الشركات الاستثمارية هناك حيث جرى رصد أسراب خفيفة هناك.

كانت محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، أعلن يوم الأحد الماضى ، رفع درجة الطوارئ بعد رصد محطة جراد ظهور سرب تتراوح كثافته من خفيف الى متوسط فى مناطق بئر 7 و8 بمدينة باريس وقرى درب الأربعين المرحلة الأولى والثانية، وبعض المزارع فى منطقة شرق العوينات.

 

 

 


الوادى الجديد

شرق العوينات

مركز باريس

اسراب الجراد بالوادى الجديد

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